موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021.. ورابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

حصد موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021 نسب مشاهدة عالية خلال الساعات القليلة الماضية حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل مما يعكس مدى قلق الطلاب وأولياء أمورهم.. لذلك يستعرض الدستور في إطار الخدمات الاجتماعية من خلال هذا التقرير كيفية مواعيد إجراءات الامتحانات في ظل انتشار فيروس كورونا ورابط وخطوات الحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021

وتجرى اختبارات طلاب الشهادة الإعدادية وفقا لجدولا زمنيا مستقل يختلف من محافظة إلى أخرى، حيث تم اعتماد محافظة القاهرة جدول امتحان المواد الدراسية لطلاب الصف الثالث الإعدادي والتي تبدأ وفقا للجدول خلال الفترة الزمنية من 1 إلى 7 يونيو 2021 والتي ستجرى داخل لجان مدرسية بورقة امتحانية وفقا لأخر تصريحات لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك عقب انحصار الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مما يترتب انخفاض معدلات الإصابات والوفيات اليومية.



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وأعلنت محافظة القاهرة عن جدول أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ( 2020 _ 2021) حيث سيؤدي الطلاب مادة اللغة العربية والخط 1 يونيو ومادة الدراسات الاجتماعية يوم 2 يونيو ومادة الهندسة 3 يونيو ومادة اللغة الإنجليزية يوم 5 يونيو ومادة الحبر والاحصاء يوم 6 يونيو فيما يؤدي الكلاب مادة العلوم يوم 7 يونيو وذلك في لجان مدرسية بورقة امتحانية وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي حصد أرواح أكثر من 3 مليون مواطن بمختلف دول العالم منذ اندلاعه في ديسمبر 2019

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رابط الحصول على نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي

وأعلنت كل محافظة من محافظات الجمهورية عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي و خصصت موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله الحصول على نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية وذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا) وذلك عقب إدخال رقم الجلوس واسم الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته إلكترونيا حيث يظهر الموقع تفاصيل درجات الطلاب في المواد الدراسية التي تم إجراء الامتحانات الشهرية المقيمة للطلاب فيها والتي تحدد اجتيازهم للصف الدراسي والانتقال إلى التالي