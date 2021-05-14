جيش الاحتلال يستهدف مواقع تابعة لحماس فى غزة.. والكهرباء: دمار كبير بالشبكة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، قصف مواقع عسكرية ومواقع للمراقبة تابعة لحركة حماس في غزة.

وكان موقع دنيا الوطن الفلسطينى، أفاد قبل قليل، بوقوع استهداف جديد في محيط الإدارة المدنية شمال قطاع غزة.

وتعرضت شبكات الكهرباء في قطاع غزة لدمار كبير، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على التوالي.

وأوضحت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن شبكات الكهرباء في محافظات القطاع تعرضت للدمار بشكل كبير بسبب القصف الإسرائيلي الهمجي في منطقتي شمال بيت حانون ومدينة غزة شرق الشجاعية والتفاح.

وقالت الشركة: "أصيبت شبكات كهرباء المناطق المستهدفة شمال قطاع غزة وفي شارع الشعف والخط الشرقي لمدينة غزة، وبعض شبكات في محافظات أخرى لدمار كبير".

وأوضحت أن طواقم شركة توزيع الكهرباء تقوم منذ ساعات الصباح بإزالة الخطر، والبدء بعملية إعادة ربط بعض الخطوط لضمان إيصال التيار للمناطق المتضررة"، لافتة إلى أن طواقم الشركة لم تتمكن من الوصول لبعض المناطق لغاية اللحظة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى اليوم الجمعة، غارات مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد موقع "واللا" العبرى، بأن جيش الاحتلال هاجم قطاع غزة بقوة ضخمة، اشتركت فيها 150 طائرة، كما استخدم فيها 450 قذيفة وصاروخ.

وتركز القصف على عدة مناطق أهمها شمال وشرق قطاع غزة، إذ استهدفت طائرات ومدفعية الاحتلال بشكل وحشي منازل المواطنين والأراضي الزراعية، بجانب الطرقات والمرافق العامة.

واستشهد عددا من المواطنين وأًصيب آخرين، كما لحقت أضرار بليغة في المنازل والمنشآت المختلفة بالقطاع.

ولفت الموقع العبرى إلى أن تم استهداف 160 هدفا خلال نصف ساعة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة فى غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 119 شهيدا بينهم 31 طفلا و19 سيدة و830 اصابة بجراح مختلفة.