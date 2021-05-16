انتفاخ البطن.. احذر دمج هذا الأطعمة خلال أيام عيد الفطر

يعاني الكثير من الأشخاص من اضطرابات في الجهاز الهضمي خلال أيام عيد الفطر نتيجة تناول الطعام بعد فترة صيام طويلة، وهناك بعض الأطعمة التي تتسبب في انتفاخ المعدة وتهييج الجهاز الهضمي والتي يجب عدم تناولها خلال أيام العيد لتقليل الأضرار.

موقع arabian business حدد أكثر المجموعات الغذائية التي يمكن أن تسبب ضررًا للجهاز الهضمي وجاءت كالتالي:

الفاكهة بعد تناول الكحك

عند تناول الفاكهة بعد تناول الكعك مباشرة تسبب انتفاخ في المعدة، حيث إن جميع السكريات البسيطة تهضم بسرعة في الجسم، لكن بمجرد مزجها بالدهون الثقيلة التي توجد في كحك العيد، فإنها ستبقى في المعدة لفترة طويلة من الزمن وتتخمر وتتسبب في انتفاخ معدتك بشكل مؤلم.

تمر العيد والحليب

إذا تم المزج بينهم بشكل غير صحيح، فقد يكون مزيجًا شديد السمية إذا كنت من محبي تناول التمر والحليب، فتأكد من نضج التمر وأضف جوزة الطيب لتحفيز الهضم.

عدم خلط الأسماك واللحوم

من المعروف أن تناول الأسماك في عيد الفطر، خاصة المملحة التي ينصح بعدم خلطها باللحوم، ويحتاج جسمك فقط إلى بروتين مركز واحد لكل وجبة، ويمكن أن يسبب وجود أكثر من واحد مضاعفات في الجهاز الهضمي، خاصة إذا تم إجراؤه على مدى فترة طويلة من الزمن.



الجبن وتسالي العيد

نفس المفهوم ينطبق هنا هذا المزيج سيبقي معدتك مشغولة لمدة 8 ساعات على الأقل، ما يؤدي بدوره إلى إرهاق وتهيج فوريين لمعدتك وحالتك المزاجية، وتعد المكسرات والفواكه دائمًا مزيجًا أفضل وتجنب الحصول على هذا الثنائي القوي في غضون ساعة من أي طعام آخر حتى يتمكن جسمك من الاستفادة من جميع العناصر الغذائية.

آيس كريم الألبان:

سيكون من الصعب هضم الكريمة والبيض والسكر في أي حالة، لكن تناولهم مثلجًا سيؤدي بالتأكيد إلى مشاكل ويعيق الدورة الدموية في الجهاز الهضمي، البديل الأفضل هو التفاح بالقرفة.

بيتزا بصلصة الطماطم:

تعتبر الطماطم حامضية ولا ينصح بخلطها مع الكربوهيدرات النشوية، توصي نظرية الجمع بين الطعام بتجنب خلط الكربوهيدرات مع الأحماض، ما يعني أن المكرونة بالصلصة الحمراء ليست فكرة جيدة خاصة على معدة فارغة، تناول المكرونة مع البيستو والبيتزا مع الخضار المشوية أو حتى السمبوسة مع السبانخ بدلاً من ذلك.

علاج انتفاخ البطن

إضافة أدوية مختلفة كالمضادات الحامضية، أقراص الفحم النشط، أدوية أخرى مختلفة، بالإمكان استخدام الأعشاب الطبية، مثل البابونج والزنجبيل والانجليكا والكزبرة والألوفيرا.

تغيير نمط الحياة مثل خفض التوتر.

زيادة النشاط البدني.