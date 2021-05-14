مصرع طالب غرقًا بمياه الرياح العباسي بالغربية

لقي طالب مصرعه غرقًا في ثاني أيام عيد الفطر أثناء استحمامه بمياه الرياح العباسي بمحافظة الغربية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى السنطة العام.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص غرقًا بمياه بحر الرياح العباسي بدائرة مركز السنطة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف وتم انتشال الجثة، وتبين مصرع محمد.خ. ع 15 عامًا طالب ومقيم بقرية كفر خزاعل بدائرة مركز السنطة، وذلك أثناء استحمامه بمياه بحر الرياح العباسي، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى السنطة لاستخراج تصريح الدفن.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأنه لا توجد ثمة إصابات وأن سبب الوفاة إسفسكيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال أسرته أكدوا وفاته أثناء الاستحمام في البحر مع أصدقاءه ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة اسفسكيا الغرق.

حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.

وكان محافظ الغربية، قد شدد على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد ( في ظل الاستعداد للموجة الثالثة، مشدداً على عدم إقامة أي موائد رمضانية أو الاعتكاف بالمساجد، خلال شهر رمضان، وكذا عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى، وضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

- متابعة بتطبيق المواعيد الصيفية لإغلاق المحلات

كما أكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية الخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة والتي أوصت بها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم وخلافه، بداية من يوم السبت الموافق 17 إبريل المقبل مع ضرورة الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريا وغيرها، والتشديد على إلزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المنشآت الحكومية أو البنوك وخلافه بارتداء الكمامات الوقائية.

كما شدد على المتابعة الدورية لمواقف السيارات للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة ، لمجابهة انتشار الفيروس بإلزام السائقين بارتداء الكمامات، مشدداً على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف السيارات بشكل دوري للحد من نقل العدوى بين المواطنين.