الموافقة على تمويل 159 وظيفة لمكلفين بمديريتي الصحة بأسيوط وسوهاج

وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ على تمويل 159 وظيفة بمديريتي الشئون الصحية بمحافظتي أسيوط وسوهاج، وذلك للمكلفين من قبل وزارة الصحة للعمل بهما، وتم إخطار وزارة المالية لإعمال شئونها.

وقال الدكتور صالح الشيخ إن الجهاز وافق على تمويل 120 وظيفة بمختلف الدرجات للعمل بمديرية الصحة بأسيوط، كما وافق على تمويل 39 وظيفة أخصائي علاج طبيعي ثالث بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بسوهاج، وذلك للمكلفين من قبل وزارة الصحة للعمل بالمديريتين.

وأضاف أن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس أو المدارس التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، يأتي تنفيذا لما تضمنه قانون التكليف رقم (29) لسنة 1974، حيث أنه يتم التكليف لمدة عامين بقرار من وزير الصحة ويجوز تجديد هذه المدة لفترة مماثلة بقرار من وزير الصحة أيضاً ويتم تكليفهم على درجات شخصية لحين إنتهاء فترة تكليفهم ".. مشيرا إلى أنه يتم أيضا مراعاة قرار وزير الصحة رقم 334 لسنة 1979 بشأن الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وغيرهم من خريجي المعاهد الصحية وهيئة التمريض.

الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم بتعيينهم على درجات شخصية، حيث نصت الفقرة (ج) من المادة الثانية من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة على أن" تدرج وظائف المكلفين بصفة شخصية وذلك لمدة أربع سنوات أو إنتهاء فترة التكليف أيهما أقل، وإذا إرتأت السلطة المُختصة بالجهات المكلفين بها استمرارهم في العمل وفقًا لإحتياجات العمل فإن ذلك يتم بطلب إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تحويل الدرجة الشخصية إلى دائمة، وإخطار الجهة الإدارية بذلك لإستصدار القرار اللازم للتعيين ".

يشار إلى أن إعادة التعيين يقتصر على الموظفين المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، كما أن "التسوية" أمر جوازي للسلطة المختصة بالوحدة، وعلى الراغبين في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى التقدم بطلب مكتوب إلى السطة المختصة أو إدارة شؤون العاملين أو الموارد البشرية بالوحدة، التي تتولى عرضه على لجنة شؤون العاملين أو الموارد البشرية، على أن يعتمد محضرها من السلطة المختصة.