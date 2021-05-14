3 مراكز جديدة لـ«لقاح كورونا» في القليوبية

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن مديرية الصحة بالمحافظة افتتحت 3 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا ليرتفع عدد مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة إلى 6 مراكز.

وأوضح المحافظ أن المراكز الجديدة هي: مستشفى الرمد ببنها والوحدة الصحية بالأحراز بمركز شبين القناطر ومركز طبي سندبيس بالقناطر الخيرية، بجانب استمرار مستشفى كفر شكر المركزي ومركز طبي حجازي بشبرا الخيمة ومركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب في مهمة إعطاء اللقاح للمواطنين.

وأشار إلى أن جميع المراكز تعمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً حتى في أيام إجازة العيد الحالية.

وشهدت الفترة الماضية حقن 15652 مواطناً بلقاح كورونا جرعة أولى و3357 جرعة ثانية بمنافذ تلقي اللقاح بالقليوبية.