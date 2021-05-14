حريق شقة في «كوم إشقاو» بسوهاج

تمكنت قوات إدارة الحماية المدينة بمحافظة سوهاج، من السيطرة على حريق التهم شقة سكنية بالطابق الثاني بقرية كوم إشقاو التابعة لمركز طما شمالي سوهاج، بسبب ماس كهربائي دون حدوث إصابات بشرية.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغا من إدارة النجدة بنشوب حريق هائل بشقة سكنية بقرية كوم إشقاو دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدينة بمحافظة سوهاج، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الثاني ملك محمد ع خ ع 31 سنة عامل وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية بمساعدة الأهالي.

وبسؤال صاحب الشقة قرر بضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي وأضاف باحتراق محتويات غرفة النوم ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.