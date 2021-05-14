الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أوتو

عجز الرقائق سيلتهم 110 مليارات دولار من إيرادات صناع السيارات

سيارات
سيارات

قالت شركة الاستشارات أليكس بارتنرز إن العجز العالمي في رقائق أشباه الموصلات سيكبد شركات صناعة السيارات فاقدا في الإيرادات بقيمة 110 مليارات دولار هذا العام، وذلك ارتفاعا من تقدير سابق عند 61 مليار دولار، إذ تتوقع أن تؤثر الأزمة على إنتاج 3.9 مليون سيارة.

وقالت الشركة اليوم الجمعة إن أزمة الرقائق تؤكد حاجة شركات صناعة السيارات لأن تكون "استباقية" في الوقت الحالي، وأن تخلق "مرونة في سلاسل التوريد" على مدى أطول لتجنب اضطرابات في المستقبل.

كانت شركات صناعة السيارات في الماضي تبرم اتفاقيات توريد مباشرة مع منتجي مواد خام محددة، منها معادن نفيسة مثل البلاديوم والبلاتين، واللذين يستخدمان في أنظمة تنقية العوادم.

وبدأ تبني النهج الأكثر مباشرة للحصول على إمدادات المعادن النفيسة بعد اضطرابات فيما يتعلق بالعرض والسعر في تلك السوق.

وقال مارك ويكفيلد الرئيس المشارك لقسم السيارات العالمية في أليكس بارتنرز إن شركات صناعة السيارات تتطلع الآن لأن تكون لها علاقات مباشرة مع صناع أشباه الموصلات، وقال "ظهرت هذه الأمور بشكل مفاجئ".

وقال ويكفيلد إن شركات صناعة السيارات كانت في السابق تردد في القيام بالتزامات طويلة الأجل لشراء أشباه الموصلات أو غيرها من المواد الخام وتحمل الالتزامات المالية المرتبطة بمثل هذه الاتفاقات.

وأضاف أنه في الوقت الحالي "الخطر حقيقي. إنه ليس (خطرا) محتملا" فيما يتعلق بفاقد الإنتاج بسبب عجز أشباه الموصلات.

من ناحية أخرى، قالت فورد موتور أمس الخميس إنها تعيد تصميم أجزاء سيارات لاستخدام رقائق يكون الحصول عليها أكثر سهولة، وذلك على خلفية العجز العالمي في أشباه الموصلات.

السيارات صناعة السيارات سيارة المعادن النفيسة

الأكثر قراءة

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ثانى أيام عيد الفطر

«الدستور» تنشر النص الكامل لأخطر كتب عبدالمتعال الصعيدى

انقطاع التيار الكهربائى عن معظم قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلى

د. محمد الباز يكتب: هجمة درامية مرتدة

إيرادات أفلام عيد الفطر.. «أحمد نوتردام» يتصدر و«ثانئة واحدة» الأخير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

مدحت بشاى

الثقافة القوية والخصوصية المصرية

عبد الرحيم طايع

أبونا الراحل صرابامون

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

انقطاع التيار الكهربائى عن معظم قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلى

«حدث سوء تفاهم».. إسرائيل تنفى تنفيذ عملية برية فى غزة

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلى على غزة إلى 109 شهداء