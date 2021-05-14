إيرادات أفلام عيد الفطر.. «أحمد نوتردام» يتصدر و«ثانئة واحدة» الأخير

حققت الأفلام المصرية المعروضة بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر المبارك إيرادات مميزة خلال اليوم الأول للعيد، رغم قلة عدد الحفلات بعد قرارات أزمة كورونا والتي تجعل حفل السابعة مساء هو الأخير في اليوم وخسارة أهم حفلين باليوم.. ونرصد خلال التقرير التالي إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك وهم أحمد نوتردام وديدو وثانية واحدة.

رامز جلال يتصدر

وجاء فيلم "أحمد نوتردام" للنجم رامز جلال في صدارة إيرادات شباك التذاكر المصري في أول أيام عيد الفطر؛ حيث حصد الفيلم إيرادات قدرت بـ 1,668,684 جنيها، والفيلم من بطولة رامز جلال والذي يعود به للسينما بعد غياب إثر تأجيله أكثر من مرة، والفيلم يقدم شكلا جديدا يمزج بين الرعب والكوميديا من خلال جريمة قتل غامضة، ويشارك في بطولة الفيلم الجديد كلا من خالد الصاوي، وغادة عادل، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف لؤي السيد،ومن إخراج محمود كريم.

ديدو ينافس

وجاء فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمي في المرتبة الثانية بعد رامز جلال محققا غيرادات جيدة للغاية؛ حيث حقق خلال أول أيام العيد لإيرادات بلغت بلغت 870,758 جنيها، والعمل يشارك في بطولته مع النجم كريم فهمي، كلا من حمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، هدى المفتي، ويظهر فيه العديد من ضيوف الشرف ومنهم هشام ماجد وأحمد فهمي ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج كريم السبكي.

دينا الشربيني تحاول

وحلت دينا الشربيني في المركز الثالث بفيلمها "ثانية واحدة" محاولة المنافسة في الموسم الجديد وفي أولى بطولتها السينمائية حيث حقق فيلمها الجديد إيرادات كلية أول أيام العيد بقيمة 265,102 جنيها والعمل يشارك في بطولته كلا من الفنان محمود حميدة، وسوسن بدر، و وويز،و وعلا رشدي ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج أكرم فريد، في عمل رومانسي كوميدي.

ويتواجد من الموسم الماضي فيلم وقفة رجالة بطولة ماجد الكدواني وبيومي فؤاد واستطاع رغم تواجده منذ فترة حجز مكانا له في عيد الفطر وحصد أمس الخميس إيرادات بقيمة 18 ألف جنيها.