علماء كبار يدعون لمزيد من الأبحاث لمعرفة منشأ جائحة كورونا

ذكرت مجموعة من كبار العلماء في خطاب أن منشأ فيروس كورونا المستجد لا يزال غير واضح، ولا توجد حتى الآن أدلة واضحة للبت بشكل قاطع أنه نشأ على نحو طبيعي أو نتج عن تسرب من أحد المعامل.

وقال 18 عالما، منهم رافيندرا جوبتا خبير علم الأحياء المجهرية في جامعة كمبردج وجيسي بلوم الذي يدرس نشأة الفيروسات في مركز فريد هتشنسون لأبحاث السرطان، "لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحقيق لتحديد منشأ الجائحة".

وأضافوا "نظريتا التسرب العارض من معمل والانتقال من الحيوانات إلى البشر ما زالتا قائمتين".

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.