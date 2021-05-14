الجمعة 14 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ثانى أيام عيد الفطر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

حالة الرياح

 

وعن الظواهر الجوية هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

 

حالة البحرين المتوسط والأحمر

 

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شماية غربية .

 

درجات الحرارة

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى

القاهرة 34 18

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 28 17

طنطا 34 18

شبين الكوم 34 18

دمنهور 31 18

بلطيم 27 17

مطروح 25 15

السلوم 27 14

سيوة 34 16

بورسعيد 27 19

دمياط 27 18

الزقازيق 34 18

المنصورة 33 17

الإسماعيلية 34 18

السويس 34 19

العريش 28 18

رفح 27 17

رأس سدر 33 21

نخل 32 15

نويبع 37 22

طابا 33 19

كاترين 32 17

الطور 34 22

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 35 19

بني سويف 36 20

المنيا 37 22

أسيوط 37 23

سوهاج 33 23

قنا 38 24

الأقصر 39 24

أسوان 39 25

إدفو 39 25

أبوسمبل 38 24

الوادي الجديد 38 18

شلاتين 34 24

أبورماد 34 24

حلايب 33 25

رأس حدربة 32 25.

 

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