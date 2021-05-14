إصابات كورونا فى الهند تتجاوز الـ24 مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 343 ألفا و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24 مليونا و46 ألفا و809 أشخاص.

وذكرت صحيفة "بيزنس ستاندرد" الهندية أن البلاد شهدت أيضا 4 آلاف حالة وفاة إضافية بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 262 ألفا و 317 حالة.

وعلى الرغم من أن الوباء يتراجع في المدن الكبرى على في الهند؛ إلا أنه ينتشر بشكل كبير في المناطق الريفية النائية الواسعة التي تضم ثلثي السكان في الهند.



ويعتقد العديد من الخبراء أن العدد الفعلي للوفيات والإصابات أكبر من ذلك بكثير.



وقال أنانت بهان الباحث المستقل في السياسة الصحية وأخلاقيات علم الأحياء لوكالة الصحافة الفرنسية إن الوفيات أعلى بكثير مما تكشفه بياناتنا الرسمية، لافتًا إلى أن أرقاماً تتحدث عن «عدد أكبر بثلاث أو أربع مرات ستكون أقل من الواقع.