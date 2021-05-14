مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر تصادم ملاكى ونقل محملة بالأوكسجين فى قنا

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 3 أخرون، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك بسبب حادث تصام سيارة نقل محملة بأسطوانات أكسجين، وأخرى ملاكي، وذلك بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بتلقي إشارة من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف، مفادها، مصرع مسن وإصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة، جراء وقوع حادث تصادم سيارة نقل محملة بأسطوانات الأوكسجين وأخرى ملاكي بطريق كوبري الحبيل الشرقي بدائرة مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

وأسفر الحادث الأليم، عن مصرع عاصم محمد علي، 67 عامًا، فيما أصيب احمد عبد الوراث، 45 عامًا، ومحمد عبد الناصر، 28 عامًا، وأحمد رجب، 26 عامًا، بإصابات بالغة، وتم نقلهم لمستشفيات قنا لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، بـ3 سيارات إسعاف، وذلك لسرعة نقل المصابين وتلقي العلاج اللازم، فيما قد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة، عقب إيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

وكان قد أصيب 20 شخصاً بينهم 7 أطفال، منذ أيام، وذلك في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "قنا سوهاج" الصحراوي الشرقي، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، عقب الدفع بمايقرب من 18 سيارة إسعاف لسرعة نقل المصابين لمستشفيات قنا وسوهاج.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا سوهاج الصحراوي الشرقي.

وأسفر الحادث الأليم عن إصابة 20 شخصاً كانوا يستقلون السيارة، من بينهم 7 أطفال، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف محافظة قنا بقيادة الدكتور بدوي سعيد، بما يقرب من 18 سيارة إسعاف مجهزة لسرعة نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم.