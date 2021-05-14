إطلاق نار فى ولاية رود آيلاند الأمريكية

أصيب 9 أشخاص في إطلاق نار، مساء الخميس، في عاصمة ولاية رود آيلاند الأمريكية، فيما تعتبره الشرطة بالولاية أنه أكبر إطلاق نار في تاريخ المدينة.

وقال قائد شرطة مدينة بروفيدنس، العقيد هيو كليمنتس، إن ثلاثة أشخاص، من أصل 9، كانت إصاباتهم خطيرة في إطلاق النار الذي وقع قبل السابعة مساء يوم الخميس (التوقيت المحلي).

وأضاف أنه تم استخدام عدة بنادق وأن الأمر ينطوي على "نزاع مستمر'' بين مجموعات معروفة للسلطات، لافتا إلى أن إطلاق النار بدأ بإطلاق نار من سيارة استهدف منزلا، ثم رد شخص أو أشخاص داخل المنزل بإطلاق النار أيضا.

وقال شهود عيان في مكان الحادث إن عدة أعيرة نارية أطلقت خارج منزل فيما لم يتم إجراء أي اعتقالات.

وقال كليمنتس أن التحقيق في مراحله الأولى، إذ يعمل المحققون في المستشفيات على مقابلة الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عامًا.

وشهدت الولايات المتحدة منذ منتصف مارس الماضي، 45 حادثة إطلاق نار جماعية، آخرها إطلاق فتاة يوم الخميس الماضي النار على زملائها بالمدرسة، وقبلها بأيام وقع إطلاق نار في موقع لشركة "فيديكس"، في مدينة إنديانابوليس، وأسفر عن مقتل ثمانية موظفين.

وشهدت الولايات المتحدة هذا العام 147 حادثة إطلاق نار جماعي، بناء على الأرقام الخاصة بمجموعة الأبحاث "Gun Violence Archive"، وذلك حسب قناة "سي إن إن" الأمريكية.

وفي 15 أبريل الماضي في إنديانابوليس، وقع هجوم في مركز لعمليات شركة فيديكس بالقرب من مطار إنديانابوليس الدولي، وأسفر عن مصرع 8 أشخاص وانتحار منفذ الهجوم، وباليوم ذاته تعرض 4 أشخاص لإطلاق نار في شمالي العاصمة الأمريكية وبعدها بيوم فى فلوريدا وقع حادث أصيب فيه أشخاص.

وفي 13 أبريل بمدينة بالتيمور قالت قوات الشرطة إن شخصين فتحا النار على مجموعة من الأفراد، الأمر الذي تسبب بإصابة 4 منهم، وفي 12 أبريل بمدينة شيكاغو شهد طريق إيزنهاور السريع إطلاق نار أسفر عن إصابة 4 ووفاة شخص، وصدم سيارة لشخص خامس في الموقع.

أما في 11 أبريل الماضي ويتشيتا بكانساس قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في إطلاق نار بحفل منزلي بويتشيتا، وفي اليوم ذاته بسياتل وقع هجوم في موقف سيارات بمركز تجاري، إصابة طفل وثلاثة أشخاص آخرين.