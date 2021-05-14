الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كورونا فى الصين
كورونا فى الصين

 قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن بر الصين الرئيسي سجل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس انخفاضا من تسع حالات قبل يوم.


وذكرت اللجنة، في بيان، أن حالتين من الحالات الجديدة منقولتان محليا أما باقي الحالات الخمس واردة من الخارج.


وقالت إن عدد الإصابات التي لا تظهر عليها أعراض ارتفع إلى 22 بعد أن كانت 14 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.


ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90815 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 161 مليونًا و 728   ألفًا و  960 حالة،ما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 356 ألف و 015 حالة، و سجلت حالات التعافي 139 مليونًا و 552  ألفًا و 386 حالة.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.


تعليمات منظمة الصحة العالمية حول كورونا
وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا،  وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.


وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.
 

 

الصين كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية كورونا المستجد كورونا حول العالم

الأكثر قراءة

«الدستور» تنشر النص الكامل لأخطر كتب عبدالمتعال الصعيدى

انقطاع التيار الكهربائى عن معظم قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلى

د. محمد الباز يكتب: هجمة درامية مرتدة

إطلاق نار فى ولاية رود آيلاند الأمريكية

تردد قناة ام بي سي بوليود الجديدة 2021 عبر نايل سات

القصة الكاملة لتعرض الفنانة زينب غريب للتحرش على يد طبيب بيطرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

مدحت بشاى

الثقافة القوية والخصوصية المصرية

عبد الرحيم طايع

أبونا الراحل صرابامون

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

انقطاع التيار الكهربائى عن معظم قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلى

«حدث سوء تفاهم».. إسرائيل تنفى تنفيذ عملية برية فى غزة

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلى على غزة إلى 109 شهداء