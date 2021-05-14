الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن بر الصين الرئيسي سجل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس انخفاضا من تسع حالات قبل يوم.



وذكرت اللجنة، في بيان، أن حالتين من الحالات الجديدة منقولتان محليا أما باقي الحالات الخمس واردة من الخارج.



وقالت إن عدد الإصابات التي لا تظهر عليها أعراض ارتفع إلى 22 بعد أن كانت 14 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.



ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90815 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 161 مليونًا و 728 ألفًا و 960 حالة،ما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 356 ألف و 015 حالة، و سجلت حالات التعافي 139 مليونًا و 552 ألفًا و 386 حالة.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



تعليمات منظمة الصحة العالمية حول كورونا

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.



وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

