الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تعرف على جميع مواعيد مترو الأنفاق فى عيد الفطر

مترو الانفاق
مترو الانفاق

تعرف على مواعيد المترو في العيد، وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن مواعيد رحلات المترو خلال أيام عيد الفطر المبارك لن تتغير، وأخر قطار سيتحرك الساعة الواحدة صباحا من محطة السادات، والتشغيل العادي للمترو سيعود يوم الأحد المقبل، حيث سيتحرك أخر قطار من محطة السادات الساعة ١٢ بعد منتصف الليل. 

تعرف على مواعيد المترو في العيد 

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، على أن مواعيد قيام أخر القطارات خلال العيد من المحطات الإنتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ صباحا، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ صباحا.

وقالت: أخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٣٥ صباحا، والخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ٣:١٥ صباحا، ومن محطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ صباحا، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة السادات، الساعة الواحدة صباحا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ صباحا. 

وأضافت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أنه تم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بإجمالي عدد الرحلات تقدر بـ١٤٧٣ رحلة يوميا، بداية من الساعات الأولى للتشغيل مرورا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارت المكيفة لمواجهة الطقس الحار، وذلك تسهيلا وتيسيرا على مرتادي مرفق مترو الانفاق، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول مابين محطتي شبرا الخيمة المنيب إلى ٦١٢ رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتي العتبة عدلى منصور إلى ٣٥١ رحلة. 

وتنتشر الشرطة النسائية في محطات الخطوط الثلاثة لمنع ظاهرة التحرش داخل المرفق منذ أول ايام العيد، وقالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أن ارصفة المترو تشهد نقاط للأسعاف بهدف انقاذ اى حالات مرضية داخل المرفق قد تلجأ إليها، مشددا على ضرورة ارتداء الركاب للكمامات الطبية منها لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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