إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم على طريق «طنطا - الإسكندرية» الزراعى

أصبب ٤ أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة على طريق "طنطا - الإسكندرية" الزراعي، بالقرب من كوبري قحافة ثان طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى الإسعافات اللازمة.



تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا بالقرب من كوبري قحافة، وانتقلت قوة أمنية وسيارتا إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية.

وأسفر الحادث عن إصابة ٤ أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقى العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.



وكانت منطقة الطريق السريع "مصر - الإسكندرية" الزراعي، أمام مدخل كفر عصام بمدينة طنطا قد شهدت شلل تام لحركة تسيير السيارات بسبب انتشار التكاتك وتوقفهم أمام السيارات في الاتجاهين، ما أدى إلى مشادات كلامية تصاعدت إلى مشاجرات؛ بسبب توقف السيارات مدد طويلة دون تحرك.

وطالب أهالي محافظة الغربية عامة ومدينة طنطا خاصة بتدخل اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية والعميد عمرو رأفت مدير مرور الغربية لسرعة التحرك ضد أصحاب مركبات "التوك توك" وإعادة النظام المروري لهذه المنطقة وتسيير الحركة المرورية للطريق السريع.

كما شهد طريق "طنطا - الإسكندرية الزراعي" حادثا مروريا بشعا، ولقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين إثر تصادم بين 4 سيارات أمام أحد الكافيات الشهيرة بالغربية، وتم نقلهم للمستشفى.

كان قد تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة بعدة سيارات بطريق "طنطا - الإسكندرية" الزراعي أمام أحد الكافيهات الشهيرة، ما أدى لتحطيم سيارة نصف نقل ووفاة صاحبها وإصابة 4 آخرين.

وتم على الفور الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابين، وانتقل لمكان الحادث ضباط المرور والبحث الجنائي لعمل التحريات المبدئية حول الحادث، وتم غلق الطريق نصف ساعة حتى إزالة آثار الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتجري شئونها.