الدنمارك تخفف قيود الدخول على السائحين بدءًا من اليوم

تبدأ الدنمارك، اعتبارا من اليوم الجمعة، التخفيف من إجراءات دخول السائحين.

ولم يعد السبب المقبول المطلوب للدخول - على سبيل المثال زيارة الأقارب أو الشركاء - ينطبق على الأشخاص من دول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة شنجن، وينطبق التغيير على البلدان التي لا يعتبر فيها وضع فيروس كورونا خطيرا للغاية.

ومع ذلك، كما أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية ليلة الخميس، لا يزال يتعين اجراء فحوصات للمصطافين وغيرهم من الوافدين والخضوع للحجر الصحي بعد وصولهم إلى الدنمارك إذا لم يحصلوا على التطعيم ضد كوفيد19- أو تعافوا من العدوى.

وسيجري إعفاء السياح وغيرهم من منطقة الحدود الألمانية الدنماركية والمناطق الحدودية مع السويد من نظام الحجر الصحي. بالنسبة لهم، فإن تقديم نتيجة سلبية لفحص كورونا خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة سيكون كافيا الأن عند الدخول.

وجرى العمل بالفعل بالتسهيلات اليوم الجمعة وفقا لاتفاق تم التوصل إليه في منتصف أبريل الماضي بين الحكومة ومعظم الأحزاب البرلمانية.

وذكرت مصادر بالوزارة أنه سيتم إلغاء متطلبات الحجر الصحي للوافدين من بلدان أعداد الاصابات بفيروس كورونا بها قابلة للتمرير اعتبارا من 26 يونيو المقبل. وتم بالفعل السماح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل من العديد من دول الاتحاد الأوروبي ودول شنجن بدخول البلاد منذ بداية الشهر الجاري.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تعليمات منظمة الصحة العالمية حول كورونا

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

