السعودية تؤكد وقوفها مع فلسطين ضد الاعتداءات الإسرائيلية

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان "وقوف المملكة مع دولة فلسطين، حكومة وشعبا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس الشرقية وقطاع غزة".

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها بن فرحان مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، حسب بيان لمكتب وزير الخارجية الفلسطيني.

ولفت بن فرحان إلى مبادرة المملكة ودعوتها لاجتماع استثنائي وزاري للمجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد القادم ودعوة دولة فلسطين للمشاركة في هذا الاجتماع الهام، "بسبب خطورة الأحداث وترديها وأهمية استكمال تلك الجهود الإسلامية المشتركة لنصرة الشعب الفلسطيني وتقديم كل العون والمساعدة له في مثل هذه الظروف الصعبة".

كما أكد بن فرحان استكمال مساعيه "مع كل الدول الصديقة للضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها على القدس وقطاع غزة"، مضيفا أن "هذه المساعي ستستمر خلال الأيام القادمة حتى تتوقف تلك الاعتداءات".

ومن جانبه، شكر المالكي نظيره السعودي على الاتصال وأكد استعداده المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي دعت له المملكة كما شدد على تقديره لجهود نظيره السعودي والتي تتسق مع الجهود المتواصلة والثابتة لقيادة المملكة وعلى رأسها الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

واتفق الوزيران على "استمرار هذه الاتصالات بينهما من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ووقف العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس والأقصى، وعلى قطاع غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 109 شهداء، بينهم 28 طفلا، و15 سيدة، و621 مصابا بعضهم بحالة الخطر، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي مساء يوم الإثنين الماضي حتى اللحظة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مصادر محلية - لم تسمها - القول إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة عيسى في مخيم البريج وسط قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد العائلة المكونة من خمسة أفراد.

وأضافت الوكالة أن فلسطينيين اثنين استشهدا أيضا وأصيب ثالث، بعدما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في شارع الدحدوح غرب مدينة غزة.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي منزلا لعائلة "الرنتيسي" في حي الجنينة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة دون سابق إنذار؛ ما أدى إلى استشهاد ستة آخرين وإصابة أكثر من مائة شخص بعد استهداف منزل آخر في المدينة.