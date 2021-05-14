انقطاع التيار الكهربائى عن معظم قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلى

تسبب القصف الإسرائيلي العنيف على مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة بالاراضي الفلسطينية، الليلة، في انقطاع التيار الكهربائي على عدد من مناطق القطاع، خصوصاً شمال القطاع ومدينة غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الظلام يخيم على غالبية مناطق محافظة شمال قطاع غزة بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، إضافة إلى مدينة غزة، جراء القصف الإسرائيلي العنيف من الطيران الحربي ومن مدفعية الاحتلال والبوارج والزوارق البحرية الحربية، الذي طال أحياءً سكنية وبنى تحتية.



وأضافت أن خطوط كهرباء رئيسية تعطلت، إضافة إلى توقف وشيك لمحطة التوليد الوحيدة في غزة بسبب منع إدخال الوقود اللازم لتشغيلها عبر معبر كرم أبو سالم التجاري المغلق منذ أيام من سلطات الاحتلال.



ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصدر بشركة توزيع الكهرباء إلى تعطل خط جباليا المغذي لمحافظة شمال قطاع غزة، خاصة وأن خروجه من الخدمة رفع عدد الخطوط الرئيسية المعطلة أربعة خطوط وهي تشكل(45%) من الطاقة الواردة من أراضي48، بطاقة إجمالية تصل لـ(50) ميجاوات.



وأشارت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي يزيد العبء والضغط على قطاع الكهرباء والطاقة، ويشكل منعطفا حادا وخطيرا يهدد بانهيار وشيك لأغلب القطاعات الحيوية في غزة ومن أبرزها قطاعات الصحة والمياه والبيئة والصرف الصحي والخدمات العامة، كما أن هذا الأمر سيعد وشيكا وحتميا في حال توقف محطة التوليد عن العمل بشكل كامل.



ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الخامس على التوالي، موقعاً على الأقل 109 شهداء بينهم 28 طفلاً و15سيدة و621 إصابة بجروح مختلفة، ودمار هائل في البنايات والبنى التحتية.