فنزويلا: تطعيم 315 ألف شخص بلقاحات مضادة لفيروس كورونا

قال عالم الأوبئة والمستشار الطبي للجمعية الوطنية (البرلمان) التي تقودها المعارضة في فنزويلا، خوليو كاسترو، إنه جرى تطعيم حوالي 315 ألف شخص في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد، أي حوالي 1.35 في المئة من تعداد السكان.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كاسترو قوله خلال حلقة نقاشية عبر الإنترنت إن 77 من الذين تلقوا التطعيم هم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية، و14 في المئة من المعلمين، و4 في المئة من المواطنين كبار السن ذي الأولوية.



وأوضح أن الحكومة الفنزويلية لا تزال تتبع نظام الدعم المالي "بطاقة الوطن" لاختيار المستفيدين من نظام التطعيم.



وقال: "نحن في منتصف موجة ثانية من الوباء في فنزويلا، والتي اعتقد أنها ستمتد إلى عشرة أسابيع أخرى أو 12 أسبوعا".

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 161 مليونًا و 728 ألفًا و 960 حالة،ما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 356 ألف و 015 حالة، و سجلت حالات التعافي 139 مليونًا و 552 ألفًا و 386 حالة.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.