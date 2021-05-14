الكرملين: تصريحات الرئيس الأمريكى حول وضع قواعد لمحاربة الجريمة السيبرانية «إيجابية»

اعتبرت الرئاسة الروسية (الكرملين) تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول ضرورة وضع قواعد موحدة لمحاربة الجريمة السيبرانية "إشارة إيجابية" .



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف - في تصريحات صحفية له مساء الخميس - إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد بادر - أولا - إلى التعاون في هذا المجال ووضع قواعد موحدة، لافتا إلى أن "هذه مبادرة روسية قديمة نسبيا، وهي للأسف لم تلاق استجابة من الجانب الأمريكي آنذاك".



وأضاف المسؤول الروسي أن موسكو ترى - حاليا - نوعا من الاستجابة، واصفا هذا الأمر بـ"الإشارة الإيجابية".



جاء ذلك تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن واشنطن تسعى لوضع معايير دولية للتعامل مع الدول التي تنطلق من أراضيها أنشطة إجرامية في المجال السيبراني، مشيرا إلى أنه يعتزم مناقشة هذا الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع - أمس - على أمر تنفيذي لتعزيز قدرات الولايات المتحدة في المجال السيبراني لحماية البلاد من الهجمات.



وعلي صعيد أخر، قال متحدث باسم الكرملين، إن روسيا تحاول الوساطة من أجل إنهاء العنف المتصاعد في الشرق الأوسط، وأن الأولوية تكمن حاليا في عودة طرفي النزاع إلى مسار التسوية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال المتحدث دميتري بيسكوف للصحفيين في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الخميس، إن "دولا مختلفة تبذل حاليا جهودا وتستخدم

كل اتصالاتها بغية حث طرفي النزاع على ضبط النفس ووقف الأعمال القتالية التي تؤدي إلى الارتفاع السريع في عدد الضحايا بين المدنيين، وتبذل روسيا بدورها أيضا المساعي المناسبة وتجري اتصالات بهذا الخصوص".

وأضاف بيسكوف أن "الأهم حاليا هو أن يدرك طرفا النزاع نفسيهما أنه لا بديل عن التسوية السياسية الدبلوماسية بموجب القرارات والاتفاقات المبرمة ضمن إطار الأمم المتحدة".

ولفت بيسكوف إلى أن النزاع دخل حاليا "مرحلة ساخنة"، لكن جميع الأطراف تبذل ما بوسعها من جهد.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء العنف خلال مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال الكرملين في بيان صدر لاحقا على الانترنت إنه يتعين ضمان أمن السكان.