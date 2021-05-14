موريتانيا تدعو لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف العنف والاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني ومقدساته.



ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن الرئيس الموريتاني قوله في اتصال تلقاه من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنيه إن ثوابت الموقف الموريتاني الداعم لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق هي زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وعودة المهجرين إلى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية.



وقام هنية باطلاع الرئيس الموريتاني على آخر تطورات الأوضاع بالأراضي المحتلة بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القدس الشريف وقطاع غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 109 شهداء، بينهم 28 طفلا، و15 سيدة، و621 مصابا بعضهم بحالة الخطر، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي مساء يوم الإثنين الماضي حتى اللحظة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مصادر محلية - لم تسمها - القول إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة عيسى في مخيم البريج وسط قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد العائلة المكونة من خمسة أفراد.

وأضافت الوكالة أن فلسطينيين اثنين استشهدا أيضا وأصيب ثالث، بعدما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في شارع الدحدوح غرب مدينة غزة.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي منزلا لعائلة "الرنتيسي" في حي الجنينة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة دون سابق إنذار؛ ما أدى إلى استشهاد ستة آخرين وإصابة أكثر من مائة شخص بعد استهداف منزل آخر في المدينة.

وفي حي الصبرة بمدينة غزة، استشهد فلسطينيان في قصف جوي.. ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن ستة فلسطينيين انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض في مجزرة الشيخ زايد شمال قطاع غزة التي نفذتها إسرائيل أمس.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بنك الإنتاج في محافظة خانيونس جنوب القطاع، وفقاً لشهود عيان في المنطقة.