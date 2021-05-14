الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

«حدث سوء تفاهم».. إسرائيل تنفى تنفيذ عملية برية فى غزة

قصف غزة
قصف غزة

نفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن يكون هناك تدخلًا بريا للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة المحاصر. 

 

الجيش الإسرائيلي لم يتدخل بريا في غزة

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أنه حدث خطأ في ترجمة كلمة هيدي زيلبرمان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي،  للإعلام الأجنبي. 

وكانت عدة وسائل إعلام أجنبية تحدثت عن بدء عملية برية داخل غزة. 

 

الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة ضد غزة

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من ليلة الجمعة، قصفًا مكثفًا وعنيفًا شمال قطاع غزة المحاصر، في ظل التصعيد العسكري الحالي على حدوده بين تل أبيب والحركات الفلسطينية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات جوية ومدفعية من الجيش تشن في هذه الساعة غارات على قطاع غزة.

 

تعليمات من القيادة الإسرائيلية لمستوطنين الغلاف

وأشار إلى أنه وفقًا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، يُطلب من سكان غلاف غزة الذين هم على مسافة 4 كيلومترات من حدود قطاع غزة البقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام - الذراع العسكري لحماس - أن طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات عنيفة هدفها الهدم والتخريب في غزة، بعد عجزه عن مواجهة الصواريخ.

وأضافات، مساء أمس الخميس، أنها أطلقت صواريخ على قاعدة "حتسريم" الجوية الإسرائيلية، والتي تنطلق منها الطائرات لقصف القطاع والفلسطينيين المدنيين.

وارتفع عدد شهداء قطاع غزة، جراء الغارات الإسرائيلية، إلى 109 شهيدا، بينهم 28 طفلا، و11 سيدة، بالإضافة إلى 621 مصابا.

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