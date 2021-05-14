ثلثا الألمان غير راضين عن إدارة أزمة فيروس كورونا

أعرب ما يقرب من ثلثي المواطنين الألمان عن عدم رضاهم عن الطريقة التي تشرح وتبرر بها الحكومة القيود الحالية المفروضة بسبب فيروس كورونا، وفقًا لآخر استطلاع أجرته شركة ديماب لإذاعة "إيه آر دي" نُشر يوم الخميس.



وانخفض بشكل طفيف عدد المنتقدين لتفسير القواعد في استطلاع مايو مقارنة بشهر أبريل.

وبشكل عام، فإن 65 % من المواطنين المؤهلين للتصويت غير راضين عن كيفية توصيل الرسائل المتعلقة بالإجراءات- وهي نسبة أقل 7 % مما كانت عليه في أبريل.



وأعرب حوالي 32 % ممن شملهم الاستطلاع عن رضاهم عن كيفية توصيل القواعد، بزيادة 5 % عن الشهر الماضي.



وحصد تقييم حملة التطعيم ضد كوفيد19- في مايو 36% وهي نسبة إيجابية أكثر مما كان عليه الوضع في أبريل حيث تم تسجيل 16 % .



فيما أعرب حوالي 62 % عن عدم رضاهم عن إدارة حملة التطعيمات وهي نسبة أقل بـ 21 % مما كانت عليه الشهر الماضي.

كما أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني الخميس، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 17 ألفا و419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وتعكس بيانات المعهد الوضع حتى الساعة 5.08 من صباح اليوم، وربما ترد تغييرات أو إضافات من جانب المعهد لهذه البيانات في وقت لاحق من اليوم.



وكان المعهد سجل 21 ألفا و953 حالة إصابة جديدة يوم الخميس الماضي، وأوضح المعهد اليوم أن معدل الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها لكل 100 ألف شخص خلال سبعة أيام، وهو ما يعرف بمعدل الإصابة الأسبوعي، بلغ حتى صباح اليوم 6 .103، مقابل 8 .107 أمس الأربعاء ومقابل 1 .129 قبل أسبوع.



وذكر المعهد أنه تم تسجيل 278 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس اليوم مقابل 250 حالة كان قد تسجيلها يوم الخميس من الأسبوع الماضي.



وأضاف المعهد أن إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشيه في ألمانيا ربيع العام الماضي وصل إل ثلاثة ملايين و565 ألفا و704 حالة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها، أو تسجيلها.



وتابع المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ نحو ثلاثة ملايين و240 ألفا و300 شخص، فيما ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس إلى 85 ألفا و658 شخصا.



وذكر المعهد أن معدل استنساخ الفيروس لكل سبعة أيام، بلغ 82ر0 مساء أمس الأربعاء فيما بلغ 83ر0 أول أمس الثلاثاء ويعني ذلك أن كل مئة مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 82 شخصا آخرين.



ويعكس هذا المعدل وضع انتشار العدوى خلال مدة تتراوح بين 8 إلى 16 يوما، وفي حال استمر المعدل تحت 1 لفترة طويلة، فإنه يشير إلى انحسار انتشار العدوى بينما إذا ظل مرتفعا فوق هذه القيمة بشكل مستمر، فعندئذ يشير إلى ارتفاع أعداد الإصابات.