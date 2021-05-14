بعد تعرضها للتحرش.. أبرز المعلومات عن الفنانة زينب غريب

أثارت الفنانة زينب غريب الجدل، بعدما أعلنت عن تعرضها للتحرش على يد طبيب بيطري، حيث قالت في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت فيحصل أن واحد يتحرش بيا النهاردة يتقال لي إما إسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست زيها زي بالظبط».



وعبرت عن غضبها من مدافعة السيدات أنفسهن عن المتحرشين ما يجعل الأمر يزداد سوء، قائلة: «أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، أو اغتصب، أو تحرش تتدافع عن ابنها وتنسي إىي في مقام بنتها برده، فعلا محتارة ما بين أساعد الأم واتنازل عن حقي ولا أقول لها يا حجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب».



وتابعت: «الأغرب أنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه».



وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عن زينب غريب:



- ولدت في يوم 12 نوفمبر 1992.

- تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية.

- درست علم المصريات.

- كان أول أدوارها في مسلسل «سجن النسا» الذي عُرض في رمضان 2014.

- توقفت 3 أعوام عقب مسلسل «سجن النسا» بسبب رفض والدها التمثيل من الأساس وكذلك من دراستها في معهد السينما.

- حلقت شعرها «زيرو» وامتنعت عن الطعام.

- عادت إلى التمثيل بعد مرورها بحالة نفسية سيئة، ومن ثم وافق والدها على رجوعها التمثيل وإلى المعهد.

- شاركت «غريب» في مسلسل «بـ100 وش»، الذي عرض في رمضان الماضي، من خلال دور «رضوى».

- كان آخر أدوارها في حكاية «ضي القمر» من مسلسل «إلا أنا».

- شاركت العرض المسرحي «وانتيد» مطلوب على خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم ضمن عروض مهرجان المسرح العالمي.

عقوبة التحرش

في ذات السياق فقد كشف قانون العقوبات عن عقوبة التحرش، حيث جاء في المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.



وأضافت المادة 306 مكرر (أ) تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.