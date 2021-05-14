الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النفط يهبط 3% بفعل أزمة كورونا فى الهند

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة الخميس مع تفاقم أزمة فيروس كورونا في الهند وإعادة تشغيل خط أنابيب رئيسي لنقل الوقود بالولايات المتحدة، مما أوقف موجة صعود دفعت الخام لذروة ثمانية أسابيع بعد توقعات لانتعاش الطلب العالمي في وقت لاحق من العام.


ختم خام برنت الجلسة منخفضا 2.27 دولار بما يعادل 3.3 بالمئة عند 67.04 دولار للبرميل، بعدأن صعد واحدا بالمئة الأربعاء الماضي.


ونزل خام غرب تكساس الوسيط 2.26 دولار أو 3.4 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.82 دولار للبرميل، بعد صعوده 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة.


وشهد كلا خامي القياس أكبر تراجعاته اليومية بالنسبة المئوية منذ أوائل أبريل.


وتعرضت الأسعار لضغوط وسط صعود في السلع الأولية عموما ونقص بالأيدي العاملية وبيانات لأسعار المستهلكين أقوى من المتوقع كثيرا هذا الأسبوع أججت مخاوف التضخم بما قد يجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة.


وعادة ما يعزز رفع الفائدة الدولار الأمريكي، وهو ما يضغط بدوره على أسعار النفط بجعله الخام أعلى تكلفة لحملة العملات الأخرى.


وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا: "تراجعت أسعار الخام تراجعا مطردا مع ضغط المستثمرين على زر التوقف في دورة الإقبال على تداول السلع الأولية.. مخاوف التضخم أثارت قلق بعض المستثمرين مما دفعهم إلى البيع لجني بعض الأرباح في تداولاتهم بسوق الطاقة".

النفط الهند فيروس كورونا خام غرب تكساس الخام

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