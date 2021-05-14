البرازيل تسجل 74592 إصابة جديدة بكورونا و2383 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الخميس، تسجيل 74592 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و2383 وفاة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البرازيل منذ بدء الجائحة 15.4 مليون، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 430417.



وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، إعطاء 7 .54 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى الآن.

وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ970 ألفا و580 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل تسعة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في البرازيل قبل نحو 16 أسبوعا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 161 مليونًا و 728 ألفًا و 960 حالة،ما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 356 ألف و 015 حالة، وسجلت حالات التعافي 139 مليونًا و 552 ألفًا و 386 حالة.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.