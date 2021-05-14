زينب غريب تتحدث لـ«الدستور» عن واقعة التحرش بها من طبيب بيطرى

أثارت الفنانة زينب غريب الجدل بعد نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشورًا كشفت خلاله تفاصيل تعرضها للتحرش على يد طبيب بيطري وتضامن معها عدد كبير من الجمهور.

وتواصلت «الدستور» مع الفنانة زينب غريب لمعرفة تفاصيل ما حدث لها، حيث قالت: «تعرضت لللتحرش وأحببت أن أشارك قصتي مع الناس، كما أنني اتخذ الإجرءات القانونية ضد من قام بهذه الواقعه ولن أترك حقي ولن أتحدث في الواقعة مرة أخرى؛ إلا بعد أن يقوم المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية كاملة».

زيبنب الغريب: تعرضت للتحرش واتهددت بالسكوت

تعود تفاصيل الواقعة عندما نشرت الفنانة زينب غريب منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» كشفت فيه أنها تعرضت للتحرش على يد طبيب بيطري.

وقالت غريب في منشور لها: «لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت فيحصل أن واحد يتحرش بيا النهاردة، يتقال لي إما إسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم، وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست زيها زي بالظبط».

وأضافت: «أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، أغتصب، أو تحرش تتدافع عن ابنها وتنسى إني في مقام بنتها برده، فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي ولا أقول لها يا حجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب.. والأغرب إنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه».

نجاح كبير في عملين مختلفين

يذكر أن أخر ظهور لزينب غريب كان في مسلسل "إلا انا" الذي تم تقديم منه عدة قصص كل منهم 10 حلقات وفي كل قصة نجوم مختلفين، كما أن زينب غريب ذاع صيتها وأشتهرت بعدما شاركت في مسلسل "بـ100 وش" والذي عرض في الموسم الرمضاني قبل الأخير بطولة الفنان آسر ياسين والفنانة نيللي كريم وعدد من الفنانين بينهم مصطفى درويش إسلام إبراهيم وعلا رشدي من إخراج كاملة أبوذكري.

بداية زينب غريب التمثيل

وكانت زينب غريب قد بدأت مشوارها الفني عام 2014 في مسلسل «سجن النسا» مع الفنانة نيللي كريم والمخرجة كاملة أبو كري ولكن توقفت بعد ذلك بسبب معارضة عائلتها رفضهم عملها بمجال الفن ولكن بعد ذلك بعدةنسوات أستطاعت أقناعهم والعودة للتمثيل وشاركت في مسلسل بـ100 وش الذي حقق نجاح جماهيري كبير.