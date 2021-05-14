الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة الإسكندرية» يكرم رموز التمريض لجهودهم فى جائحة كورونا

تكريم رموز التمريض
تكريم رموز التمريض بالإسكندرية

كرم الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، رموز التمريض بمستشفيات الأنفوشي ورأس التين والعجمى، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للتمريض، وتزامنًا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وقام السقعان بتسليم رموز التمريض شهادات شكر و تقدير تكريمًا لهم لما بذلوه من جهد أثناء جائحة كرونا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ميرفت السيد، وكيل المديرية للطب العلاجى، والسيدة الدكتورة فيروز سلطان وكيل المديرية للطب الوقائى، والدكتورة غادة ندا مدير إدارة المستشفيات، وعفاف عيد مدير إدارة التمريض المركزى،  والدكتور عماد خلف مدير عام الطب العلاجى، والدكتور وليد زاهر مدير عام الطب الوقائى.

يذكر أن المجلس الدولي للتمريض (ICN) يحتفل بهذا اليوم منذ عام 1965، حيث اقترحت «دوروثي ساذرلاند»، مسؤول وزارة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية الأمريكية في عام 1953، على الرئيس دوايت أيزنهاور إعلان "يوم للممرضين" ولكنه لم يوافق.

وفي يناير عام 1974، تم اختيار يوم 12 مايو للاحتفال بيوم الممرضين، حيث يوافق الذكرى السنوية لميلاد «فلورنس نايتينجيل» التي اشتهرت بأنها مؤسسة التمريض الحديث، وفي كل عام، يستعد المجلس الدولي للتمريض لهذا اليوم، ويقوم بتوزيع مجموعة الأدوات الخاصة بيوم التمريض العالمي. وتتضمن هذه المجموعة مواد المعلومات التربوية والعامة كي يستخدمها الممرضين في كل مكان.

وفي عام 1999، صوَّت الاتحاد البريطاني للقطاع العام يونيسون علي طلب مقدم للمجلس الدولي للتمريض لتغيير موعد هذا اليوم الي موعد آخر، حيث إنهم يرون أن نايتينجيل لا تمثل التمريض الحديث.

واعتبارًا من عام 1998، خُصص الثامن من مايو ليكون اليوم الوطني السنوي لطلبة التمريض. ومنذ عام 2003، تم تخصيص يوم الأربعاء في أسبوع التمريض الوطني الذي يقع بين يومي 6 و12 مايو، ليصبح يوم مدرسة التمريض الوطني.

تكريم رموز التمريض بالإسكندرية
تكريم رموز التمريض بالإسكندرية
تكريم رموز التمريض بالإسكندرية
تكريم رموز التمريض بالإسكندرية
تكريم رموز التمريض بالإسكندرية
تكريم رموز التمريض بالإسكندرية
تكريم رموز التمريض بالإسكندرية
تكريم رموز التمريض بالإسكندرية
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