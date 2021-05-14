الجمعة 14 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات لمتابعة تنفيذ قرار الغلق أول أيام العيد بالسويس

حملات لتنفيذ الإجراءات
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية

شهدت محافظة السويس، مساء أول أيام عيد الفطر المبارك، حملات مسائية مستمرة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.
 

المحافظ يكلف بتكثيف الحملات

وكلف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بتكثيف الحملات المسائية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بأحياء المحافظة.

 

نائب محافظ السويس يتابع تطبيق الإجراءات

وتابع الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، مساء أول يوم لعيد الفطر المبارك، تنفيذ تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

 

تنفيذ قرار الغلق بعد التاسعة

وأشرفت لجنة المتابعة على إغلاق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم ودور السينما في الساعة التاسعة مساء، والتي تستمر حتى 21 مايو؛ حفاظا على صحة المواطنين من خطورة كورونا.

وشملت الحملة متابعة المحال شارع الجيش ومنطقة الغريب وحدائق منطقة الكورنيش القديم وحديقة السوايسة 3 وشارع بورسعيد  بحي السويس.

كما تابعت تطبيق الإجراءات بمنطقة الهاويس وميدان أحمد حلمي بدر؛ للتأكيد على إغلاق المحال في الساعة التاسعة مساءً وفض أي تجمعات تتواجد بالحدائق والمتنزهات.

ورافق نائب المحافظ والسكرتير العام كل من عالية فريد رئيس حي الجناين، وعماد حمدي مساعد رئيس الحي، والمهندس مايكل مدير الإدارات الهندسية بالحي، والضبع ناشد مدير الأزمات والكوارث، وأشرف سليمان مدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع، ومحمد عبد الله سكرتير حي السويس، والمهندس محمد خالد مدير الإدارات الهندسية بحي السويس.

صلاة عيد الفطر

وأدى محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، ومدير أمن السويس لواء محمد الألفي، ونائب المحافظ الدكتور عبد الله رمضان وعدد من مديري المديريات ورؤساء الأحياء وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، صلاة عيد الفطر بمسجد بدر بمنطقة بورتوفيق، وسط إجراءات إحترازية مشددة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.
 

حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
السويس عيد الفطر كورونا الاجراءات الاحترازية الغلق

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