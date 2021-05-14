القصة الكاملة لتعرض الفنانة زينب غريب للتحرش على يد طبيب بيطرى

في تطور جديد لقصة اتهام الفنانة زينب غريب لطبيب بيطري بالتحرش بها، رفضت الفنانة زينب غريب استغلال الحادثة التي تعرضت إليها كما للتريند والتداول في وسائل الإعلام، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اتجاه الطبيب المذكور.

وقات زينب الغريب في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا بعلن رفضي التام لنشر الصحافة للبوست الخاص بحادثة التحرش اللي مريت بيها من ثلاثة أيام، لاأني أولا باخد حقي في إطار إلتزامي بالإجراءات القانونية والمحامي المختص هو المسئول عنها».

وتابعت: «والأهم هو رفضي "كمبدأ" إن مشاعري النفسية والمعنوية بعد الحادثة تكون مادة للتريند واللي ببساطة ممكن كلمة مجتزأة أو صورة لمناسبة مختلفة في مانشيت (هعتبرها بدون قصد) تغير المعنى وتخلق معنى مناقض ينتج عنه تسفيه وتنمر بدل ما ينتج عنه تفهم وإحتواء للألم اللي بمر بيه كبنت وإنسانة في المقام الأول».

تفاصيل تعرض زينب غريب للتحرش

تعود تفاصيل الواقعة عندما نشرت الفنانة زينب غريب منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» كشفت فيه أنها تعرضت للتحرش على يد طبيب بيطري.

وقالت غريب في منشور لها: «لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت فيحصل أن واحد يتحرش بيا النهاردة، يتقال لي إما إسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم، وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست زيها زي بالظبط».

وأضافت: «أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، أغتصب، أو تحرش تتدافع عن ابنها وتنسى إني في مقام بنتها برده، فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي ولا أقول لها يا حجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب.. والأغرب إنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه».

جمهور زينب الغريب يطالبها بتقديم بلاغ ضد المتحرش

وأثار هذا المنشور حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وسط دعوات من المتابعين إليها باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل حفظ حقوقها والكشف عن هوية الطبيب البيطري الذي تحرض بها، فيما لم تكشف الفنانة المصرية عن هويته أو اسمه أو تفاصيل أكثر عن ما حدث معها.

وطالب عدد من المتابعين للفنانة زينب غريب أن تتقدم ببلاغ إلى جهات التحقيق ضد هذا الطبيب حتى تشجع الفتيات على عدم السكون بعد التعرض إلى التحرش والإصرار على المطالبة بحقهن الذي يكفله لهن القانون عند التعرض للتحرش، لتعلن زينب أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب المذكور.

فنانات تعرضن للتحرش

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عدد من الفنانات والمشاهير تعرضهن للتحرش خلال الفترة الماضية، أبرزهن الفنانة هالة صدقي الذي أكدت تعرضها للتحرش خلال جنازة الفنانة الراحلة سناء جميل، بالإضافة إلى فنانات آخريات مثل يسرا اللوزي ورانيا يوسف وغيرهن.