خطوات الاستعلام بالرقم القومى عن «تكافل وكرامة» 2021

تصدر الاستعلام بالرقم القومي لبرنامج تكافل وكرامة 2021 ، محركات البحث العالمي "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب ما تمر بها البلاد حاليا من انتشار وباء فيروس كورونا.

الاستعلام بالرقم القومي لـ تكافل وكرامة 2021

وتنشر "الدستور"، في ضوء خدماتها المتنوعة، اليوم الجمعة 14-5-2021، طرق الاستعلام بالرقم القومي لبرنامج تكافل وكرامة 2021 ، وذلك من خلال السطور القادمة:

الاستعلام بالرقم القومي لـ تكافل وكرامة 2021



1- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي :- https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx.

2- اختيار تكافل وكرامة أسفل الصفحة ويمكنكم أيضا الدخول عبر الرابط التالي :- https://tk.moss.gov.eg/.

3 - إدخال اسم المستخدم.

4 - ليتم الاستعلام يجب إدخال الرقم القومي بشكل صحيح في المكان المخصص له.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2021

1 - أن يكون الشخص الحاصل على المعاش لا يعمل في القطاع الخاص أو في القطاع العام ويحصل على أجر يزيد عن 400 جنيه.

2 - لا يكون يحصل على معاش تأميني، الأسرة التي يتم تقديم هذا المعاش لها يجب أن يكون لديها أبناء صغار في السن لا يتجاوز عمرهم الـ 18 عامًا.

3 - أن يكون الأطفال من سن الـ 6 سنوات إلى سن الـ 18 عامًا في مراحل التعليم المختلفة.

4 - يجب أن يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة والتي تتمثل في "صورة البطاقة - شهادة الميلاد - صور من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوقاية للزواج".

5 - أن يكون الأشخاص يزيد عمرهم عن 65 عامًا، أو يكون لديهم مرض أو عجز.

6 - لا يوجد أي ملكية للفرد تمنع الحصول على هذا المعاش مثل ملكية أرض أو ملكية محل تجاري أو عقار وغيرها.