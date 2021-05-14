الرئيس الأمريكى: الاستغناء عن الكمامة بعد تلقى التطعيم «خطوة كبيرة»

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بما وصفه بـ"اليوم العظيم" في مكافحة جائحة فيروس كورونا بعد الإعلان عن إلغاء إلزامية وضع الكمامات للأشخاص الملقحين في أغلب الأماكن المغلقة.



وقال بايدن - في كلمة أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء الخميس- إنه إذا تم تطعيم الشخص بالكامل، فلن يحتاج بعد الآن إلى وضع الكمامة.



وأعرب بايدن عن اعتقاده بأن هذا الأمر يعد خطوة كبيرة، داعيا في الوقت ذاته الأمريكيين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد إلى تلقيه دون تأخير.



وتابع: "إنه بعد عام من العمل الشاق والكثير من التضحية، أصبحت القاعدة الآن بسيطة التطعيم أو ارتداء كمامة إلى حين الحصول على التطعيم".



وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى ارتداء الكمامات، سواء كانوا في الهواء الطلق أو داخل معظم الأماكن المغلقة.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 161 مليونًا و 728 ألفًا و 960 حالة،ما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 356 ألف و 015 حالة، و سجلت حالات التعافي 139 مليونًا و 552 ألفًا و 386 حالة.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



تعليمات منظمة الصحة العالمية حول كورونا

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.



وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

