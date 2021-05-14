الكاظمى يعلن عدم ترشحه للانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات المبكرة في البلاد.

وقال الكاظمي - في كلمة أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية مساء الخميس - إن الحكومة أوفت بعهدها في العمل على إجراء انتخابات مبكرة نزيهة ومستقلة، تسهم في تمثيل عادل للجميع.

وأضاف أنه تم تحديد العاشر من شهر أكتوبر من هذا العام موعدا نهائيا لهذه للانتخابات المبكرة، مؤكدا أن الحكومة قدمت كل الدعم لإنجاح هذه الانتخابات.

وشدد على أن العراق لن يكون ساحة خلفية لأي دولة كانت، وأن العراق يعد مصدر سلام لكل دول المنطقة، ويتمتع بعلاقة مع جميع دول، لافتا في الوقت ذاته إلى أن زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق تعد انعكاسا إيجابيا للسياسة الخارجية الجديدة.

وفي سياق آخر، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق الخاصة بمكافحة وباء فيروس كورونا المُستجد إيقاف قرار حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.

وتضمنت القرارات استئناف حظر التجوال الجزئي طيلة أيام العيد وما بعده يوميا من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة 5 صباحا، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الخميس.

وقررت اللجنة السماح بفتح المولات والمطاعم بدءا من يوم الاثنين من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثامنة والنصف مساء.



ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

