فى أول أيام العيد.. تحرير 44 محضرًا لمخالفى قرارات كورونا بكفر الشيخ

استمرت حملات غلق المحال بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، لليوم الثامن على التوالي أول أيام عيد الفطر، بالإضافة إلى حملات لرفع الإشغالات بالتعاون بين مجالس المدن ورجال الأمن بالمراكز الشرطية، في ظل التنسيق والتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مدير أمن المحافظة.

وأكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، أن اللواء جمال نور الدين،تلقى تقريرًا من رؤساء مدن ومراكز المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال في ثامن ليالي تطبيق قرارات الغلق في تمام الساعة التاسعة مساء، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة المواطن.

وتمكنت الحملات من تحرير 44 محضرًا للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، تنفيذًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وتمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة، وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق من تحرير 12 محضرًا للمخالفين، و3 محاضر لعدم ارتداء الكمامات، وغلق محلين، كما تمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة وائل فرج من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال، وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدي سالم، برئاسة المهندس شريف هيكل من تحرير محضرين للمخالفين من أصحاب المحال.

بينمكا حررت حملة مجلس مدينة بلطيم برئاسة اللواء أحمد السنوسي 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال، وتمكنت حملة مجلس مدينة الرياض برئاسة المهندس أحمد الشناوي، من تحرير 5 محاضر للمخالفين من أصحاب المجال، وتمكنت حملة مجلس مدينة قلين برئاسة علي سلامه ، رئيس مركز ومدينة قلين من تحرير 3 محاضر للمخالفين، كما تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة جمال فهمي من تحرير محضراً لأحد المخالفين.

فيما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة جمال يونس، رئيس مجلس المدينة من تحرير 3 محاضر للمخالفين، كما تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا برئاسة برئاسة المهندس أحمد إسماعيل من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال، كما تمكنت حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة الدكتور أيمن خلف من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال.