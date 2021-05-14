خطوات طلب استعلام صندوق التمويل العقارى

تصدر طلب استعلام صندوق التمويل العقاري محركات البحث في الآونة الأخيرة، وذلك عقب الانتهاء من تقديم الطلب، وسداد مقدم جدية الحجز.

وتنشر "الدستور"، في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الجمعة 14-5-2021، خطوات طلب استعلام صندوق التمويل العقاري وسنشرح لكم بالتفاصيل خلال السطور القادمة:



طلب استعلام صندوق التمويل العقاري

1 - الدخول على رابط موقع الإسكان الاجتماعي من خلال "https://www.shmff.gov.eg"

2 - سجل الدخول على موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى.

3 - اختار الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

4- يقوم المواطن المتقدم للحجز بكتابة رقمه القومي المكون من 14 رقمًا.

5 - اضغط على تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم أحقيته بالوحدة السكنية الخاصة به أولا.

مزايا التمويل العقاري

ومن أهم مزايا التمويل العقاري:



1 - الانتقال إلى منزلك الجديد فور الحصول على التمويل.

2 - الحصول على مبلغ تمويل قد يصل إلى 90% من قيمة منزلك الجديد.

3 - سداد أقساط شهرية محددة طوال فترة التمويل.

4 - السداد على أطول مدة زمنية ممكنة تصل إلى 20 سنة، وهو ما لا يتوافر في أي من أساليب التمويل التقليدية الأخرى.

5 - اختيار أي وحدة تريدها في أي مكان على أرض مصر أو من الوحدات المتوفرة لدى الصندوق.

6 - الاستفادة من مزايا السداد الفورى لمالك الوحدة.

7 - تملك منزلك بقسط شهري مقارب لقيمة الإيجار.

8 - السداد المعجل لكل أو جزء من مبلغ التمويل العقاري المتاح في أي وقت نظير تحمل رسوم - السداد المعجل وفقًا لشروط جهة التمويل وشروط الصندوق.