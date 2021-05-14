«مفأجاة لخطباء المكافأة».. «الأوقاف» بصدد تطبيق الحد الأدني للأجور لهم

كشف النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة الأوقاف بصدد تقنين وضع خطباء المكافأة وتطبيق الحد الأدنى للأجور لهم.

وقال سالم في تصريح خاص لـ "الدستور"، إنه خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أمس الأربعاء، أعلن المهندس سمير الشال، القائم بأعمال وكيل دائم وزارة الأوقاف، أن الوزارة تبحث في شأن خطباء المكأفاة نحو تحسين أوضاعهم ووضع مكافأة شاملة بالحد الأدنى للأجور- 2400 جنيه- وعمل عقود لهم.

يذكر أن أخر تحسين للأحوال المالية لخطباء المكافأة على بند التحسين على النحو التالي: كان درجة أستاذ جامعي يرفع بدل الخطبة إلى 250 بدلا من 200 عن الخطبة، ودرجة أستاذ مساعد يرفع بدل الخطبة إلى 200 بدلا من 150 عن الخطبة الواحدة، درجة مدرس جامعي يرفع بدل الخطبة إلى 150 بدلا من 135 عن الخطبة الواحدة، والمؤهل عالي أزهري يرفع بدل الخطبة إلى 120 بدلا من 100 عن الخطبة الواحدة ما أثار ثورة وغضب الخطباء، ودشن الخطباء هاشتاجا جديدا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعنوان «لا للتحسين نعم للتثبيت»، للمطالبة بتقنين أوضاعهم وتعيينهم على درجات مالية في وزارة الأوقاف.

وفي فبراير من العام الجاري، أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتورعلي جمعة، وزارة الأوقاف ، بالاستمرار في متابعة إجراءات تعيين خطباء المكافأة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بزيادة مستمرة في مرتبات ومكافآت خطباء المكافأة، لتحسين أحوالهم المادية والمعيشية.