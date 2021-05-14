الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

126 عرضًا بالموسم المسرحى الجديد لقصور الثقافة فى المحافظات

مسرح قصور الثقافة
مسرح قصور الثقافة

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، الموسم المسرحي الجديد، والذي يشرف عليه المخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

ويتضمن الموسم هذا العام 126 عرضًا مسرحيًا لفرق القوميات والقصور والبيوت ونوادي المسرح، بالإضافة لعروض التجارب النوعية، وقد تم إنتاج 17 عرضًا من إجمالي العروض وجارٍ إنتاج الباقي منها.

وتقسم العروض على الأقاليم الستة التابعة للهيئة، حيث يقام بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي (28) عرضًا، (7 عروض لفرق فرع ثقافة القاهرة، 8 عروض لفرق فرع ثقافة الجيزة، 6 عروض لفرع ثقافة القليوبية، 4 عروض لفرق فرع ثقافة الفيوم، 3 عروض لفرق فرع ثقافة بنى سويف)، وبإقليم شرق الدلتا 24 عرضًا، (7 عروض لفرق فرع ثقافة الدقهلية، 4 عروض لفرق فرع ثقافة دمياط، 8 عروض لفرق فرع ثقافة الشرقية، 5 عروض لفرق فرع ثقافة كفر الشيخ)، وبإقليم غرب ووسط الدلتا 24 عرضًا، (8 عروض لفرق فرع ثقافة الإسكندرية، 7 عروض لفرق فرع ثقافة الغربية، 3 عروض لفرق فرع ثقافة المنوفية، 5 عروض لفرق فرع ثقافة البحيرة، 1 عرض لفرق فرع ثقافة مطروح). 

كما يقام 21 عرضًا بإقليم وسط الصعيد، (10 عروض لفرق فرع ثقافة أسيوط، 5 عروض لفرق فرع ثقافة سوهاج، 3 عروض لفرق فرع ثقافة المنيا، 3 عروض لفرق فرع ثقافة الوادي الجديد)، و19 عرضًا بإقليم جنوب الصعيد، (6 عروض لفرق فرع ثقافة الأقصر، 7 عروض لفرق فرع ثقافة قنا، 3 عروض لفرق فرع ثقافة أسوان، 3 عروض لفرق فرع ثقافة البحر الأحمر)، بالإضافة لعروض إقليم القناة وسيناء والتي يبلغ عددها (10) عروض (2 عرض لفرق فرع ثقافة السويس، 4 عروض لفرق فرع ثقافة بورسعيد، 4 عروض لفرق فرع ثقافة الإسماعيلية).

الهيئة العامة لقصور الثقافة الموسم المسرحي الجديد عروض مسرحية في المحافظات ونوادي المسرح مسرح قصور الثقافة

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