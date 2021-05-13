سر رفض نور الشريف وصلاح السعدني بطولة مسلسل «حديث الصباح والمساء»

أراد المنتج جمال العدل البحث عن اسم كبير يلعب دور "عطا المراكيبى" الذى يتزوج من هدى (ليلى علوي) وتتحول حياته من الفقر إلى الثراء، ويكشف كتاب "أساطير الدراما" للكاتب الصحفي محمد مسعود، أن "العدل" رشّح بالفعل الفنان الكبير نور الشريف الذى أبدى إعجابه الشديد بالنص الدرامي الذى كتبه محسن زايد لكنه أبدى تحفظه وتخوفه من موت الشخصية خلال أحداث الحلقة الثانية عشرة.

تقبل المنتج اعتذاره بصدر رحب، لكن في حقيقة الأمر أن نور كان قد وقع بالفعل عقدًا مع المنتج ممدوح يوسف وقطاع الإنتاج للعب بطولة مسلسل "عائلة الحاج متولى"، الذى كتبه مصطفى محرم وأخرجه محمد النقلي، وحل فيه نور بديلًا للفنان الكبير محمود عبدالعزيز الذى رفض لعب بطولة المسلسل.

بعد رفض نور الشريف لدور عطا المراكيبى، تم ترشيح الفنان الكبير صلاح السعدني لمشاركة ليلى علوى البطولة.. لكن صلاح اعتذر لنفس أسباب نور الشريف، وهى وفاة الشخص في الحلقة 12، وقرر أن يلعب بطولة مسلسل "أهل الدنيا" الذى كتبه ناجى كامل وأخرجه رضا النجار لحساب مدينة الإنتاج الإعلامي والمنتج محفوظ المغازي، وتم إسناد الدور بعد ترشيحات أخرى إلى الفنان أحمد خليل الذى لعب الدور بتمكن واقتدار.

وحسب "أساطير الدراما"، كان المدهش أنه في أثناء عرض المسلسل، قابل المنتج جمال العدل الفنان نور الشريف الذى أقسم له أنه يتابع "حديث الصباح والمساء" بشغف، ولا يتابع مسلسله "عائلة الحاج متولي".

وكان مستوى الأجور بالمسلسل الحافل بالنجوم كبيرًا يستوعب أن يجسد فنانان كبيرا كالسعدني ونور الشريف دورًا ينتهي مبكرًا، قبل الوصول لنصف المسلسل، حتى أن ليلى علوي طلبت الحصول على 25 ألف جنيه في الحلقة، وهو مبلغ ضخم بحسابات ذلك الوقت، لتحصل في النهاية على 350 ألفًا مقابل الظهور في 14 حلقة.

وهو ما وافق عليه المنتج جمال العدل، كونه أجرا طبيعيا لها كنجمة كبيرة في هذه المرحلة.. لتنضم ليلى علوى إلى كتيبة العمل الذى حمل اسمها كبطلة، إلى جانب عبلة كامل ودلال عبد العزيز وخالد النبوي ومجموعة من النجوم الشباب، على رأسهم نيللي كريم، ومها أحمد.