مصرع شاب صدمه قطار بعد وفاة والدته بسبب كورونا فى قنا

سادت حالة من الحزن بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، وذلك عقب وفاة شاب صطدمه قطار، بعد وفاة والدته، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، منذ ما يقرب من 48 ساعة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من العقيد مصطفى صالح، مأمور مركز شرطة فرشوط، بمصرع عمرو أحمد فخري، 21 عاما، بعد أن صدمه قطار في فرشوط شمالي محافظة قنا.

ووفقًا لشهود العيان، فإن والدة الشاب أصيبت منذ أيام بفيروس كورونا، حتى بدأت حالته النفسية تسوء، بسبب حالة القلق التي سيطرت عليه خوفًا من أن يحدث لوالدته مضاعفات وتدهور لحالتها الصحية، وناشد على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك محبيه بالدعاء له.

وكتب الشاب الراحل، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" تدوينة قال فيها: ﻭﻻ ﺗﺆﺫﻳﻨﻲ ﻓﻲ أمي ﻳﺎ ﺍﻟﻠﻪ، ﻻ ﻳﻤس ﻗﻠﺒها ﻭﺟﻊ ﻓﻴﻤﺴﻨﻲ أضعاف أﺿﻌﺎفه، وبعد وفاتها كتب قائلا: "ربنا يرحمك يا حتة من روحي وقلبي كنتي كل حاجة ليا في الدنيا أقسم بالله كنت عايش عشانك انتي بس والله كسرتيني عيدك في الجنه بإذن الله".

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث، تحت إشراف المقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، أن الشاب توفيت والدته منذ يومين متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وبينما كان يسير في حالة عدم تركيز، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه.