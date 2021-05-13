«التخطيط»: 650 مليون جنيه لاستكمال البنية الأساسية لجامعة مدينة السادات

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 650 مليون جنيه لاستكمال البنية التحتية بالحرم الجامعي بمدينة السادات، واستكمال تجهيزات الجامعة التكنولوجية بمحافظة المنوفية بتكلفة 152.5 مليون جنيه، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة المنوفية تضمن أيضًا إتاحة اعتمادات مالية قدرها 59.5 مليون جنيه لتوفير آلات ومعدات وتجهيزات للمنشآت القائمة بجامعة مدينة السادات، و56 مليون جنيه لتوفير آلات ومعدات وتجهيزات للمستشفيات القائمة بجامعة المنوفية، و50 مليونا لشراء آلات ومعدات وتجهيزات الكليات القائمة بجامعة المنوفية.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن عدد الكليات بجامعة المنوفية 19 كلية تمثل 3.7% من إجمالي الجمهورية، ويبلغ إجمالي الطلاب المقيدين 77.3 ألف طالب منهم 53.4% إناث، ويقدر إجمالي أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 3426 عضو بمتوسط 23 طالبا لكل عضو هيئة تدريس.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية يصل لـ506 مشاريع، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 5,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 26% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,2% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنوفية بخطة عام 20/2021، أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,8 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 48,3%، ويخص قطاع النقل 975,8 مليون جنيه بنسبة 16,8%، إلى جانب توجيه 775,3 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي 13,4بنسبة %، ويخص قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني استثمارات بقيمة 421,2 مليون جنيه بنسبة 7,4%، وتوجيه 410,2 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7,1%، بالإضافة إلى توجيه 418 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 7,5%.

جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.