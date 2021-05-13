«أدلة على قيامة السيد المسيح».. العظة الأحدث لأسقف طما

"أدلة على قيامة السيد المسيح "..العظة الأحدث الأحدث لأسقف طما

بثت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم العظة الأحدث للأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، وذلك عبر تقنية المباشر .

وجاءت العظة الأحدث بعنوان “أدلة قيامة السيد المسيح”، وذلك بهدف دعم الأقباط روحياً، خلال فترة الخماسين المقدسة .

وتحرص الإيبارشيات على بث عظات أسبوعية للأساقفة بالتزامن مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، ومن بين هذه الإجراءات حضور أعداد محدودة في صلوات القداسات .

وآثرت ثالث موجات كورونا سلبًا على الكنيسة في تلك الفترة، حيث أعلنت الكنائس المصرية بصفة عامة الاكتفاء بحضور نسبة 25% من شعب الكنيسة، في القداسات والطقوس التي تُتمم خلال فترة الخماسين المُقدسة، وكذلك الزيجات، مع تعليق كل الأنشطة والرحلات والاجتماعات، ومدارس التربية الكنسية المعروفة كذلك باسم "مدارس الاحد".

كما علقت الكنائس المصرية، خدمة الافتقاد المنزلي خشية من نقل الخدام والكهنة للعدوى من منزل للآخر، مُكتفية بالافتقاد الهاتفي وعبر السوشيال ميديا، بالإضافة إلى الاكتفاء بأقل عدد ممُكن بالجنازات التي تُصلي في المدافن وليس في الكنائس، مع إغلاق قاعات العزاء، وتعليق صلوات اليوم الثالث.

على صعيد مُتصل، أعلن عدد كبير من الأديرة في مصر اعتذاراتها عن عدم استقبال أي زيارات أو رحلات نهائيًا لحين إشعار آخر، تفاديًا لنقل فيروس كورونا من الزائرين إلى داخل الدير ورهبانه.

كما أعلنت عدد من الإيبارشيات بالقاهرة والجيزة ومحافظات وجه قبلي وبحري، صلوات القداسات، وبعضها قرر اقتصار صلوات القداسات بالكنائس القبطية الأرثوذكسية خلال الشهر الجاري، على الكهنة والشمامسة بالكنيسة، على ألا يتخطى عددهم 10 شمامسة فقط.

في سياق متصل تحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية ، بفترة الخماسين المقدسة ، والتي تبدأ منذ يوم عيد القيامة وحتى 50 يوماً تنتهي بعيد العنصرة ، وتتميز هذه الفترة بالطقس الفرايحي ، في الألحان القبطية ، كما تكثر بها إقامة طقوس سر الزيجة المقدس .