الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس «مستثمري المنيا»: الحكومة استغلت مقومات الصعيد أفضل استغلال

رئيس جمعية مستثمري
رئيس جمعية مستثمري المنيا

أكد المهندس علاء مرسي عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المنيا، أن محافظات الصعيد مليئة بالعديد من المقومات سواء كانت طبيعية أو بشرية.

وأضاف مرسي، أن القيادة السياسية عملت على استغلال تلك المقومات أفضل استغلال من خلال إقامة المدن الجديدة وتدشين المجمعات الصناعية والتي أدت لاستغلال المقومات البشرية من خلال تشغيل عدد كبير من العمالة من أهل الصعيد؛ مما أدى إلى الحد من الهجرة الخارجية والداخلية لمدن القاهرة والوجه البحري للبحث عن فرص عمل والعيش في حياة كريمة.

وتابع عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المنيا، أن محافظة المنيا غنية بالفرص الاستثمارية الصناعية والزراعية، مشددًا على أهمية تدشين مصانع تكميلية خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة حجم النشاط الصناعي بالمنطقة.

وطالب المهندس علاء مرسي، بضرورة إنشاء شركة لتسويق المنتجات وخاصة منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر وخارجها، متوقعاً أن محافظات الصعيد ستشهد طفرة صناعية خلال السنوات المقبلة.

 

جدير بالذكر أن الصعيد شهد بعض النماذج التي غيرت من خريطة الصعيد إلى الأفضل فعلي سبيل المثال تطوير ميناء سفاجا والتوسع في الطرق، إنشاء محطات الكهرباء بالصعيد، ومشروع طريق أسيوط الذي يربط أسيوط بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى عبر هضبة أسيوط، والذي يهدف إلى تنمية الصعيد وخلق شرايين تنمية المدن الجديدة بالمحافظات، ولم يقتصر دور الحكومة على الصناعة و تدشين المشروعات القومية فقط فكان للمرأة الصعيدية نصيب من نماذج الأمل والتطوير فتم إنشاء أول مستشفى متخصص لصحة المرأة والطفل بالصعيد، بسعة 386 سريرًا، وهو بمثابة خطوة جديدة تخطوها الدولة تجاه المرأة الصعيدية.

بالإضافة إلى تدشين مدن الجيل الرابع التي تعد ضمن مشروعات الإسكان القومية حيث تم تخصيص 9 مدن جديدة بصعيد مصر، ضمن مدن الجيل الرابع، بمناطق سكنية كافية لاستيعاب حوالى 900 ألف أسرة، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، حيث إن حوالى 10% من مساحات تلك المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بحسب تصريحات هيئة المجتمعات العمرانية. 

المدن الجديدة المجمعات الصناعية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين رئيس جمعية مستثمري المنيا الصعيد مقومات الصعيد

الأكثر قراءة

«الدستور» تنشر النص الكامل لأخطر كتب عبدالمتعال الصعيدى

فخر مصر.. صلاح يزين المئوية الثانية بصدارة ترتيب الهدافين

د. محمد الباز يكتب: هجمة درامية مرتدة

ارتفاع عدد الضحايا فى غزة لـ103 شهداء بينهم 27 طفلا و11 سيدة

محمد رمضان يحتفل «بنجاح موسى» مع جمهوره بعد صلاة العيد

تغريدة «النني» لدعم فلسطين تشعل «تويتر».. و«أرسنال» يرد على رسالة «العقاب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

مدحت بشاى

الثقافة القوية والخصوصية المصرية

عبد الرحيم طايع

أبونا الراحل صرابامون

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«يونيفيل» تدعو لضبط النفس بعد إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني تجاه إسرائيل

اجتماع وزاري طارئ لتنفيذية «التعاون الإسلامي» لبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

الأردن وروسيا يبحثان جهود وقف التصعيد بالأراضي الفلسطينية