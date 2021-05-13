رئيس «مستثمري المنيا»: الحكومة استغلت مقومات الصعيد أفضل استغلال

أكد المهندس علاء مرسي عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المنيا، أن محافظات الصعيد مليئة بالعديد من المقومات سواء كانت طبيعية أو بشرية.

وأضاف مرسي، أن القيادة السياسية عملت على استغلال تلك المقومات أفضل استغلال من خلال إقامة المدن الجديدة وتدشين المجمعات الصناعية والتي أدت لاستغلال المقومات البشرية من خلال تشغيل عدد كبير من العمالة من أهل الصعيد؛ مما أدى إلى الحد من الهجرة الخارجية والداخلية لمدن القاهرة والوجه البحري للبحث عن فرص عمل والعيش في حياة كريمة.

وتابع عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المنيا، أن محافظة المنيا غنية بالفرص الاستثمارية الصناعية والزراعية، مشددًا على أهمية تدشين مصانع تكميلية خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة حجم النشاط الصناعي بالمنطقة.

وطالب المهندس علاء مرسي، بضرورة إنشاء شركة لتسويق المنتجات وخاصة منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر وخارجها، متوقعاً أن محافظات الصعيد ستشهد طفرة صناعية خلال السنوات المقبلة.

جدير بالذكر أن الصعيد شهد بعض النماذج التي غيرت من خريطة الصعيد إلى الأفضل فعلي سبيل المثال تطوير ميناء سفاجا والتوسع في الطرق، إنشاء محطات الكهرباء بالصعيد، ومشروع طريق أسيوط الذي يربط أسيوط بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى عبر هضبة أسيوط، والذي يهدف إلى تنمية الصعيد وخلق شرايين تنمية المدن الجديدة بالمحافظات، ولم يقتصر دور الحكومة على الصناعة و تدشين المشروعات القومية فقط فكان للمرأة الصعيدية نصيب من نماذج الأمل والتطوير فتم إنشاء أول مستشفى متخصص لصحة المرأة والطفل بالصعيد، بسعة 386 سريرًا، وهو بمثابة خطوة جديدة تخطوها الدولة تجاه المرأة الصعيدية.

بالإضافة إلى تدشين مدن الجيل الرابع التي تعد ضمن مشروعات الإسكان القومية حيث تم تخصيص 9 مدن جديدة بصعيد مصر، ضمن مدن الجيل الرابع، بمناطق سكنية كافية لاستيعاب حوالى 900 ألف أسرة، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، حيث إن حوالى 10% من مساحات تلك المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بحسب تصريحات هيئة المجتمعات العمرانية.