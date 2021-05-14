الغرف التجارية: ارتفاع أسعار الخضار فى بعض المناطق غير منطقى

قال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن هناك إقبالًا ملحوظًا في أيام العيد على شراء الخضار والفواكه من قبل المواطنين.

وأضاف "نجيب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الغرفة قدمت كافة الاستعدادات لتوفير كافة السلع الغذائية المطلوبة دون ارتفاع في الأسعار.

ولفت إلى ان أسعار الخضار تشهد حالة من الاستقرار في أيام العيد وحتى نهاية العيد دون ارتفاع، حيث قامت الشعبة بالتعاون مع التجار لتوفير الكميات المطلوبة قبل حلول العيد بعدة أيام.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه في بعض المناطق جاء دون مبرر وزيادة غير حقيقة من قبل التجار ولا توجد أي زيادات في السلع من سوق العبور.

وأكد عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، أن مصر حققت نموًا ملحوظًا في السلع الغذائية خلال السنوات الأخيرة، مما قضى على أزمة ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن مصر استطاعت في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد خلق أسواق جديدة خاصة بالتصدير في قطاع الصناعات الغذائية على عكس كثير من الدول التي انسحبت من قوائم التصدير خوفا من انخفاض مخزونها الاستراتيجي.

وأكد أن هناك تعاون مستمر بين الغرف التجارية والحكومة لتوفير جميع السلع الغذائية بأجود الأنواع، والعمل على بذل أقصى الجهود الممكنة لضبط حركة الأسواق والتحكم في الأسعار والقضاء على جشع التجار.

وكان المجلس التصديري للصناعات الغذائية أعلن ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية بنسبة 8% خلال الربع الأول من عام 2021؛ لتحقق 977 مليون دولار في مقابل 908 ملايين دولار خلال الربع الأول من 2020.

وحققت صادرات القطاع نموًا بنسبة 2% خلال شهر يناير لتبلغ 293 مليون دولار، كما نمت بنسبة 17% خلال فبراير لتبلع 344 مليون دولار، لتزيد بنسبة 4% خلال شهر مارس لتحقق 340 مليون دولار.