الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

فخر مصر.. صلاح يزين المئوية الثانية بصدارة ترتيب الهدافين

صلاح
صلاح

احتفل محمد صلاح لاعب ليفربول، بمباراته رقم 200 مع "الريدز"، باستعادة صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل "مو" هدفا في فوز مثير لليفربول أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2، على ملعب أولد ترافورد، في مباراة مؤجلة من الجولة 34 بالدوري الإنجليزي.

هدف صلاح جاء في الدقيقة 90 من عمر المباراة، بعد أن تقدم فريقه بثلاثية حملت توقيع روبرت فيرمينو (هدفين) وديوجو جوتا.

ويلتقي الفريقان على ملعب أولد ترافورد، ملعب مانشستر، في قمة مؤجلة من مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

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