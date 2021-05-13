الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«في انتظار الجزء الثالث».. إشادة عراقية بـ«الاختيار 2»: قدم نموذجًا لشجاعة الأمن المصري

الاختيار 3
الاختيار 3

نجح مسلسل “الاختيار 2” في تعزيز الترابط العربي المصري، خاصة مع أهل دولة العراق، للتعرف على قصص بطولات مجهولة لأبطال الشرطة المصرية من "رجال الظل" خلال مواجهتهم التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان.

فقد أشاد الشعب العراقي ببطولات الشرطة المصرية التي وثقها "الاختيار 2" خلال مواجهة "دعاة الخراب"، وقال سعيد علي، من روّاد موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر": "‏مسلسل عظيم من ناحية الإخراج والتمثيل والتصوير والإنتاج.. من حق كل المصريين أن يفتخروا بهذا العمل الكبير الذي قدم نموذجًا لشجاعة القوات الأمنية المصرية التي تحمي شعبها.. تحية من بلاد الرافدين ‎#العراق ... إلى أم الدنيا ‎#مصر".

وكتبت أيضًا دنيا يونس، من روّاد موقع "تويتر"، عبر صفحتها الشخصية: "مسلسل عظيم جدا، قدر يجمع الكل سواء من الشعب المصري أو العراقي على مشاهدته لمعرفة كيف تمكنت مصر من التصدي للمخربيين من الجماعات الإسلامية.. نحن كشعب العراق نحترم مصر، ونفخر بمشاهدة مسلسل الاختيار 2 ونقدر ما فعله رجال الشرطة".

وفي السياق ذاته، أشادت هالة ثابت، بما عُرض في "الاختيار 2" من بطولات للشرطة المصرية في الحفاظ على الوطن من الجماعات الإرهابية، قائلة: "‏‎‎‎‎مسلسل الاختيار على أد ما هو تفاصيله توجع القلب بس هو من أحلى المسلسلات، وإحنا كعراقيين أحببناه".

وأضافت: "وخبر ‎#الاختيار ٣ ده أحلى وأجمل خبر إن شاءالله  كلنا في انتظار العظمة كالعادة رمضان القادم كريم".

جدير بالذكر أن مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

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الاختيار 2 العراق جماعة الإخوان الشعب العراقي رمضان

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