الخميس 13 مايو 2021
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د. محمد الباز
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لايف ستايل

دراسة: تناول المزيد من الفاكهة والخضروات يقلل من الإجهاد

فواكه وخضروات
فواكه وخضروات

أفادت دراسة جديدة أجريت فى جامعة "إديث كوان" (ECU) فى أستراليا، بأن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات مرتبط بتقليل مستويات الإجهاد والتوتر.


وفحصت الدراسة الحالية العلاقة بين تناول الفاكهة والخضاوات ومستويات التوتر لدى أكثر من 8,600 أسترالى تراوحت أعمارهم ما بين 25 إلى 91 عاما شاركوا فى الدراسة الأسترالية التى أجريت على مرضى السكر والسمنة ونمط الحياة فى "معهد بيكر للقلب والسكر".


وكشفت النتائج المتوصل إليها أن الأشخاص الذين تناولوا 470 جراما على الأقل من الفاكهة والخضراوات يوميا ، تراجعت بينهم مستويات الإجهاد لأقل من 10 % ، مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من 230 جراما من هذه العناصر الغذائية الهامة.


يأتى ذلك فى الوقت الذى توصى فيه "منظمة الصحة العالمية" (WHO) بتناول ما لا يقل عن 400 جرام من الفاكهة والخضراوات يوميا.


وقالت الدكتورة سيمون رادفيللى باجاتينى، الأستاذ فى "معهد أبحاث التغذية " جامعة "إديث كوان" (ECU) :" تقوى الدراسة الصلة بين الأنظمة الغذائية الغنية الخضراوات والفاكهة والرفاهية العقلية ".


وأضافت :"وجدنا أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الفاكهة والخضروات أقل توتراً من أولئك الذين يتناولون كميات أقل، مما يشير إلى أن النظام الغذائي يلعب دورًا رئيسيًا في الصحة العقلية ".


وتعتبر حالات الصحة العقلية مشكلة متزايدة في أستراليا، وحول العالم يعاني حوالي واحد من كل اثنين من الأستراليين من مشكلة تتعلق بالصحة العقلية في حياتهم.
وعلى الصعيد العالمي، يعاني ما يقرب من 1 من كل 10 أشخاص من اضطراب في الصحة العقلية.

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