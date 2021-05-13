تسجيل لقاح فيروس كورونا

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن كيفية التسجيل للقاح كورونا، وأطلقت وزارة الصحة موقعا إلكترونيا، حتى يتمكن المواطنين من التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

تقدم مؤسسات الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الدعم للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي سياق متصل، يتعرف المواطنين من خلال هذا التقرير على جميع المعلومات التي تجعله يسجل على موقع وزارة الصحة الرسمي للحصول على لقاح كورونا.

تعرف على كيفية التسجيل للقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة الرسمي

نقدم لكم جميع الخطوات لتسجيل لقاح فيروس كورونا المستجد، كما هو موضح بالتالي:

- يجب على المواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني التابع لوزارة الصحة المصرية الرسمي، للحصول على تلقى لقاح فيروس كورونا، وهو ttps://egcovac.mohp.gov.eg/#/homeh.

- ثم يضغط المواطن الذي يهدف إلى تلقى لقاح فيروس كورونا، على ايقونة تسجيل طلب اللقاح.

- ثم يكتب المواطن البيانات المطلوبة للتسجيل، وهي لغة التواصل والاسم، كما هو مكتوب في بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمحافظة التي يريد المواطن تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد فيها.

- بعد ذلك كتابة القسم أو المركز الذي يرغب المواطن بالحصول على اللقاح فيه.

- ثم يجيب المواطن على سؤال "هل تقدم الخدمة الطبية"، و"هل تعاني من أمراض مزمنة"، ثم كتابة البريد الإلكتروني، وكتابة رقم التليفون المحمول، والضغط على إرسال، وبعد ذلك يتلقى المواطن رقم تحقق.

- يجب كتابة رقم التليفون الأرضى، وإدخال كود المحافظة، ورقم تليفون آخر يتكون من ١١ رقما، بعد ذلك الضغط على زر استكمال.

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- بالنسبة للعاملين في القطاع الطبى يجب عليهم احضار ما يثبت طبيعة عملهم، "كارنية النقابة وبيان الحالة الوظيفية وخطاب جهة العمل".

- بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية، يجب عليهم كتابة نفس البيانات السابقة.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق جميع المعلومات والتفاصيل عن كيفية تسجيل لقاح فيروس كورونا المستجد، عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة المصرية الرسمى.