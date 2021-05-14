«النصر للسيارات».. ما لا تعرفه عن «مدرسة فنيّة عريقة»

مع توجّه الدولة لتصنيع السيارة الكهربائية من شركة «النصر للسيارات»(إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام) التي يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي عودتها للريادة والتشغيل مرة أخرى بعدما كان مصيرها السابق هو التصفية، التقت «الدستور» أحد مشاهير شركة «النصر للسيارات»، وهو الفنان مجدي السباعي ليروي لنا أبرز ذكرياته مع الشركة، وإلى نص الحوار:

حدّثنا عن تاريخ انضمامك للشركة

انضممت لـ«النصر للسيارات» في عام ١٩٧٣، وكان يرأسها المهندس عادل جازارين، كما التحقت بمصنع محركات الديزل منذ عام ١٩٧٣ حتى عام ٢٠٠٦، وكانت الشركة حينها تقوم بتصنيع الشاهين والتيمبرة و٢٨ والڤيورة والسيارات النقل والجرارات والأتوبيسات، وكان الخط الذي كنت أعمل به يسمى خط الكرانك، وكان يسمى أيضاً خط ليبيا، والسبب في تسميته بخط ليبيا هو أنه كان يحصل على حوافز بضعف المرتب، وكان فريق التمثيل بشركة «النصر للسيارات» من الفرق الأولى على مستوى الجمهورية، وكان معي في الفريق الفنان الراحل غريب محمود والزميل سيد رجب، الذي كان يشترك في شركة الورشة التابعة للجريتلي وكان معه في هذه الورشة الفنانة عبلة كامل، حيث كنت أمثل بطلاً للفريق لمدة ٢٥ عاماً، وحصلنا على بطولة الجمهورية أكثر من ٢٠ مرة، وكان لا يوجد منافس في البطولة سوى شركة «مصر للطيران»، وكان معنا أكبر مخرج منفذ مسرح على مستوى مصر الأستاذ صفوت حجازي، والذي أخرج للكثير من عملاقة المسرح، كما أنني بدأت الاحتراف في عام ١٩٩٠ من خلال مسرحية «نقول إيه» من إخراج الراحل فهمي الخولي، وكان أول عمل سينمائي لي في فيلم «إسماعيلية رايح جاي» في دور مراقب لجنة الامتحانات، والذي يعتبر هذا المشهد من أشهر مشاهد مراقب الامتحانات على مستوى السينما المصرية، وحالياً في كل موسم امتحانات تجد هذا المشهد يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

كم يبلغ أول أجر حصلت عليه من شركة «النصر للسيارات»؟

أول مبلغ حصلت عليه حوالي ١٧ جنيهاً، وكان مبلغاً مناسباً، وأتمنى أن تعود الشركة كما كانت.

ماذا تمثل لك شركة «النصر للسيارات»؟

لها الفضل الأول والأخير عليّ، حيث إن جزءاً من الموهبة يعتبر ممارسة وهذه الممارسة اكتسبتها من خلال الاشتراك في بطولة الشركات، حيث كان هناك أكثر من ٣٥ مسرحية تقام من خلال شركة النصر كفريق تمثيلي للشركة، وكانت الشركة تستعين بأكبر المخرجين في مصر مثل المخرج الراحل فيصل عزب والراحل فهمي الخولي، كما فازت مسرحية «نقول إيه» التي أقوم ببطولتها بدور السلطان ببطولة الجمهورية شركات، وحصلت على ممثل أول شركات حوالي ١٣ مرة، وكان معنا الفنانة وفاء عامر منذ بدايتها وحصلنا على مركز أول وحصلت أنا على ممثل أول، وعندما لاحظ المخرج فهمي الخولي هذا النجاح الكبير طلب من الفريق الحصول على ديكور المسرحية لنقل هذا العمل على مسرح الدولة (مسرح السلام) ببطولة مجدي السباعي، وبالفعل اتعرضت المسرحية وبعد مرور ٣ سنوات قاموا بتغيير الفنانات حيث عملت الفنانة وفاء عامر لمدة عام وبعدها الفنانة جلا فهمي عملت لمدة عام ومن ثم الفنانة شيرين علمت أيضا لمدة عام، ومن هنا بدأ الاحتراف وهناك أعمال لي عرضت في شهر رمضان، من بينها مسلسل «ولاد ناس» و«لعبة نيوتن».

هل حصلت على سيارة من الشركة؟

لم أحصل على سيارة من شركة النصر للسيارات، حيث كان العاملون بالشركة عند حصولهم على السيارة يقومون ببيعها بأسعار أقل من السوق، وللأسف على حظي قامت الشركة بوقف إعطاء العاملين سيارات وذلك منذ الثمانينات، وعندما نفوز ببطولة الجمهورية سنوياً كانت الفرقة تحصل على مصايف إلى مرسى مطروح مجاناً شاملة الانتقالات والوجبات وذلك بمناسبة فوز الفريق ببطولة الجمهورية.